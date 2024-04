Trump usa a AMLO en campaña

Donald Trump, quien se perfila como candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos (EU), usó de nuevo al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para hacerse de las simpatías de sectores de su país que están inconformes con el incremento de los migrantes que llegan a la frontera.

La última ocasión que sucedió esto fue el domingo pasado, cuando el magnate aseguró que no dará “ni 10 centavos” en materia de migración a la administración del tabasqueño.

Trump hizo ese señalamiento durante una entrevista con la cadena Fox News, en la que reaccionó a la petición de 20 mil millones de dólares anuales que López Obrador lanzó en un encuentro con la CBS.

El Mandatario aseguró que con esa cifra se podría impulsar el desarrollo de países de Latinoamérica cuyos habitantes viajan a EU para buscar un mejor futuro.

El neoyorquino incluso dijo a quien lo entrevistó que si él estuviera en la Casa Blanca, López Obrador ni siquiera le hubiera mencionado el tema.

“Es falta de respeto por el presidente (Biden). Nunca me dirían algo así a mí. Conmigo no lo pedirían. No les daría ni 10 centavos”.

Trump, que tomó las riendas de la nación vecina de 2017 a 2021, también utilizó al Gobierno de AMLO para dar fuerza a su retórica antiinmigración en sus mítines y también durante su ejercicio de poder.

Por ejemplo, en abril de 2022 compartió que “dobló” a Marcelo Ebrard, entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pues indicó que lo obligó a poner en marcha el programa “Quédate en México” bajo la amenaza de que si no lo hacía impondría aranceles a las exportaciones mexicanas, lo que afectaría al mercado nacional.

Los ataques continuaron y en enero pasado Trump subrayó que si gana los comicios de noviembre cerrará la frontera para evitar el arribo de más indocumentados. Pese a esto, López Obrador minimizó el mensaje y sólo respondió que “es parte de las campañas en Estados Unidos. Se expresan muchas cosas para tratar de ganar votos, pero no se puede cerrar la frontera entre México y Estados Unidos porque es fundamental la integración económica y social”.

En 2020, durante una visita a la Casa Blanca, AMLO ignoró las constantes agresiones de Trump hacia los mexicanos y comentó que el empresario norteamericano “no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario ha honrado nuestra condición de nación independiente. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano”.

La estrategia de Trump y el silencio de López Obrador se dan en un contexto en el que México, de acuerdo con el Banxico, recibió nueve mil 085 millones de dólares de sus ciudadanos residentes en el extranjero durante el primer bimestre de 2024, un aumento interanual de 3.4 por ciento.

Un sondeo realizado por The Associated Press y el Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos refirió que alrededor de dos terceras partes de los estadounidenses están en desacuerdo con la manera en que Biden ha manejado la seguridad fronteriza.

En días anteriores, Trump acusó a Biden de permitir que delincuentes y presuntos terroristas entren a EU sin control. Incluso subrayó que el político demócrata es parte de una “conspiración para derrocar a los Estados Unidos de América”.

Resaltó que los migrantes -muchos de ellos mujeres y niños que huyen de la pobreza y la violencia- están “envenenando la sangre” de Estados Unidos con drogas y enfermedades, y señaló que algunos “no son personas”.

Para Carlos Heredia Zubieta, quien es miembro de la organización Por México Hoy, tragedias como la muerte de 40 extranjeros en un centro para migrantes en Ciudad Juárez, en marzo de 2023, evidencian “una política migratoria que nos llevó a convertirnos en el muro que Trump quiso”.

Por su parte, el politólogo Sandro Arreola enfatizó que las advertencias de Trump son “rentables políticamente”.

“Es periodo electoral y Trump está buscando el voto en su territorio. Se vuelve un tema rentable políticamente porque históricamente los republicanos, con este discurso antiinmigrante, ganan siempre apoyo. Trump está jugando a eso y el radicalismo de su discurso también pone en aprietos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es una oportunidad para abrir el debate sobre la crisis migratoria y fronteriza”, remató el especialista durante una entrevista con este medio de comunicación.