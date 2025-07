Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que todavía no ha recibido respuesta de Rusia luego de que redujera a 10 o 12 días el plazo fijado a Moscú para llegar a un acuerdo de paz en Ucrania y poner fin al conflicto bélico.

"No he recibido respuesta. Es una pena", dijo a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, donde viaja de regreso a EU después de una visita de varios días a Escocia.

Trump insistió en que las cifras de muertos por la guerra que Moscú libra en territorio ucraniano se duplicaron, por lo que quiere que la guerra llegue a su fin lo más rápido posible.

"Antes les decía que mueren 5 mil personas a la semana. Ahora mueren 7 mil, en su mayoría soldados ucranianos y rusos, pero también civiles por las bombas que les han caído encima", indicó.

El mandatario republicano anunció este lunes durante su visita a Escocia que reducía "a 10 o 12 días" el plazo inicial de 50 días dado a su homólogo ruso, Vladimír Putin, para que mostrara su voluntad de poner fin al conflicto, y volvió a amenazar con sanciones y aranceles secundarios por lo que ve como "una falta de compromiso" del Kremlin.

"No hay razón para esperar. No estamos viendo ningún progreso", dijo Trump, quien se mostró "decepcionado" con Putin porque, al término de las "cuatro o cinco" conversaciones telefónicas que han mantenido, continúa los bombardeos "a ciudades, por ejemplo Kiev".

Por su parte, el Gobierno ruso aseguró este martes que está al tanto del nuevo ultimátum de Trump, pero agregó que Rusia se dispone a continuar la guerra.

"Tomamos nota de las declaraciones realizadas la víspera por el presidente Trump. La operación militar especial continúa" , dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

"Trump está jugando al juego de los ultimátum con Rusia: 50 o 10 días... Él debería recordar dos cosas. Primero: Rusia no es ni Israel ni incluso Irán. Y segundo: cada nuevo ultimátum es un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, pero con su propio país", escribió el lunes en su cuenta de X el expresidente ruso Dmitri Medvédev.

