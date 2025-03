Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, desea volver a reunirse con él debe hablar únicamente de paz y evitar las críticas al líder ruso, Vladímir Putin, porque buscan poner fin al conflicto.

"Tiene que decir 'quiero lograr la paz'. No tiene que estar ahí parado diciendo 'Putin esto, Putin lo otro'; todo cosas negativas. Tiene que decir 'quiero lograr la paz, no quiero librar esta guerra por más tiempo porque la gente está muriendo'", dijo Trump, horas después del desencuentro que ambos protagonizaron en el Despacho Oval.

El presidente estadounidense, que habló brevemente con los medios en la Casa Blanca antes de poner rumbo a Mar-a-Lago (Florida), consideró que el líder ucraniano "se excedió mucho" durante la reunión de este viernes y que, de momento, los dos no persiguen el mismo objetivo.

"Él está buscando algo que yo no estoy buscando. Él busca seguir adelante y luchar, luchar, luchar (contra Rusia). Nosotros buscamos terminar con la muerte", explicó Trump. "O le ponemos fin (a la guerra) o lo dejamos luchar, y si lucha, no va a ser agradable. Porque sin nosotros, no ganará”, sentenció.

Trump también afirmó que Zelenski quería "volver ahora mismo" a la Casa Blanca, pero respondió: "No puedo hacer eso". Según la cadena CBS, que cita a fuentes de alto nivel cercanas a Trump, funcionarios ucranianos se han puesto en contacto la tarde de este viernes con la Casa Blanca en un intento desesperado por retomar el acuerdo; pero Trump no se ha mostrado dispuesto a seguir hablando con Zelenski por el momento.

WTF. Trump points at Zelensky: “You see the hatred he’s got for Putin. He’s got tremendous hatred”



PUTIN INVADED HIS COUNTRY AND KILLED 50,000 PEOPLE.



pic.twitter.com/IKzQo86Dxr— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 28, 2025

Trump no respondió a preguntas de los periodistas sobre si quiere que Zelenski abandone el poder y se limitó a decir: "Quiero a alguien que vaya a hacer la paz".

El desencuentro entre ambos presidentes evitó que hoy se firmara un acuerdo conjunto para explotar los recursos naturales de Ucrania que se creía que podía ser la antesala de un futuro tratado de paz entre Kiev y Moscú.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp en el siguiente enlace * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AB