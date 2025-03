Trump advierte a la OTAN que no protegerá a quienes no inviertan en su defensa

Donald Trump advirtió este jueves a los países miembros de la OTAN que si no destinan los recursos comprometidos a su propia defensa, Estados Unidos no los defenderá, acción que violenta el Artículo 5 del Tratado.

En la Casa Blanca, Trump señaló a la prensa que los miembros de la OTAN siguen sin pagar lo suficiente y afirmó que le comunicó a varios países que no los defenderá si son "morosos" en sus contribuciones.

De acuerdo con un informe de la cadena de noticias NBC, el presidente estadounidense está considerando modificar de manera significativa la forma en la que su país participa en la OTAN.

En concreto, el mandatario está evaluando ajustar el compromiso estadounidense con la Alianza para favorecer a los países que sí cumplen con los compromisos de gasto en defensa, según NBC, que citó a tres funcionarios en el cargo o que han dejado su puesto y fuentes del Congreso.

En sus declaraciones a la prensa, Trump no llegó a mencionar explícitamente estos posibles cambios, aunque reiteró su postura de que Washington no protegerá a los países que no inviertan en su seguridad, algo que pondría en entredicho el compromiso de defensa colectiva de la OTAN.

La OTAN ha establecido como objetivo que cada miembro destine al menos el 2 % de su PIB a defensa, una meta que aún no cumplen ocho de los 32 países de la Alianza.

Trump recordó que, durante su primer mandato (2017-2021), ya advirtió a los aliados de que Estados Unidos no los defendería si no aumentaban su gasto en defensa.

Según él, esa presión hizo que "cientos de miles de millones de dólares" fueran invertidos en seguridad por parte de varios países.

En su primer mandato y en la actual campaña para las elecciones de noviembre, Trump ha cuestionado abiertamente el principio de defensa colectiva recogido en el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que establece que un ataque contra un miembro de la OTAN se considera un ataque contra toda la organización.

El único país que ha activado la cláusula de defensa común de la OTAN fue Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

