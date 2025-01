En la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Canciller Juan Ramón de la Fuente indicó que ConsulAPP ya está lista como mecanismo para dar mayor celeridad a las necesidades de las personas migrantes.

Con esta aplicación, que ya está lista para los sistemas Android, permitirá conocer los derechos que tienen y cómo deben ejercerlos en una situación apremiante.

Explicó que tienen el derecho de permanecer callados e indicó que es importante decir cuáles son los contactos a los que habría que avisar en caso de ser necesario.

"Y tiene un botón de contacto para mandar esta información. Debo decirles que ese botón solamente puede aplicarse desde los Estados Unidos. Para que el botón funcione tienes que estar en los Estados Unidos porque esto es para ellos", describió de la Fuente.

Agregó que el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) se ha reforzado con 45 operadoras, pero en caso de que se sature, está la conexión para entrar con otro tanto que están funcionando desde Toluca.

Al señalar que el modelo humanitario de movilidad humana sigue funcionando, el secretario de Relaciones Exteriores resaltó una disminución del 78% de los cruces ilegales.

Sobre los protocolos de protección migratoria (MPP) que probablemente puedan ponerse en marcha, De la Fuente mencionó que "es algo que ya tuvimos en el pasado" en el primer periodo de Trump: "No es lo mismo que un tercer país seguro".

"Es una decisión unilateral, el expresidente López Obrador no estuvo de acuerdo, y si lo vuelven a instrumentar, la indicación que nos ha dado la presidenta, por supuesto, es enfatizar que esta es una decisión unilateral que toman ellos. Sí lo pueden hacer, están en su derecho, nosotros no necesariamente lo compartimos, de hecho no lo compartimos, tenemos un enfoque distinto, pero vamos encontrando los mecanismos de ajuste", dijo al mencionar que el MPP no implica obligaciones para México.

Juan Ramón de la Fuente señaló que los y las cónsules en Estados Unidos y en los estados fronterizos están en comunicación con las autoridades migratorias locales.

"Seguiremos atentos, cumpliendo sus indicaciones y la prioridad número uno de la SRE ha sido y seguirá siendo la protección y cuidados de nuestros paisanos", reiteró el canciller.

"Paisanas, paisanos: No están solos, sus consulados están con ustedes, no perdamos la calma, estemos atentos a lo que podamos ir recabando como información verídica y se les ataremos compartiendo en cuanto la tengamos", añadió.

