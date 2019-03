Theresa May prepara retraso del "brexit"

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, prepara la solicitud para que la Unión Europea (UE) le conceda una prórroga del brexit, al no prosperar su objetivo de someter por tercera vez a votación el acuerdo de retirada.

Cuando faltan días para la hora señalada del “divorcio” de la UE, el proceso del brexit ha entrado en una encrucijada, ante las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre los próximos pasos de la salida británica.

La ministra anunció que enviará una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para pedir formalmente una prórroga de la desconexión hasta el próximo 30 de junio, con la opción de un retraso más prolongado.

La líder conservadora tenía intención de someter a votación esta semana, antes de la cumbre europea de mañana, el brexit que negoció con el bloque europeo, a pesar de que el documento fue derrotado por abrumadora mayoría en dos ocasiones.

Sin embargo, el plan de May quedó desbaratado después de que el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, recordara que no podía presentar la moción sobre el acuerdo otra vez si no había cambios significativos en el texto.

Una extensión de la validez del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece un periodo de negociación de dos años para la salida de un país comunitario, puede obligar al Reino Unido a participar en las elecciones europeas de mayo.

El ministro británico del Brexit, Stephen Barclay, sugirió que una tercera votación del tratado puede convocarse la próxima semana, una vez autorizada la prórroga, pero sin aclarar de qué manera se hará, dado que el presidente de la Cámara baja ya ha reclamado cambios en el documento.