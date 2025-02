De acuerdo con un estudio publicado el pasado 25 de enero, en npj Climate and Atmosphere Science de la revista Nature, es probable que los huracanes se vuelvan más frecuentes e intensos en los océanos Atlántico y Pacífico oriental durante la próxima década.

Según este estudio, titulado "High prediction skill of decadal tropical cyclone variability in the North Atlantic and East Pacific in the met office decadal prediction system DePreSys4" (en español: “Alta capacidad de predicción de la variabilidad decenal de ciclones tropicales en el Atlántico Norte y el Pacífico Oriental en el sistema de predicción decenal DePreSys4 de la oficina meteorológica”), realizado por Paul-Arthur Monerie, Xiangbo Feng, Kevin Hodges y Ralf Toumi, equipo de investigación de la Universidad de Reading, esto supone un mayor peligro para las comunidades costeras de América del Norte y Central.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores utilizaron un software de predicción de la Oficina Meteorológica del Reino Unido para predecir los patrones de huracanes con hasta diez años de antelación. Durante la próxima década, se proyectó que el número de ciclones tropicales en el Atlántico podría más que duplicarse en comparación con los niveles de la década de 1970, mientras que la actividad en el Pacífico oriental podría aumentar en más de un tercio.

También se prevé que la energía total de estas tormentas (que combina su frecuencia, fuerza y duración) aumente drásticamente. En el Atlántico Norte, la energía de las tormentas podría llegar al doble de los niveles de la década de 1970.

Paul-Arthur Monerie, autor principal de la investigación en el Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Reading, declaró a la Universidad de Reading: “Hasta ahora, las predicciones de huracanes han sido como tratar de ver a través de una densa niebla, ya que solo podíamos distinguir lo que estaba directamente frente a nosotros. Una mejor previsión despeja esa niebla y revela patrones que se podrán observar años después. Este avance brinda a las comunidades costeras un tiempo precioso para prepararse. Nuestro estudio muestra que la actividad de huracanes aumentará hasta 2030, lo que dará a todos más tiempo para prepararse y protegerse”.

Océanos más cálidos y variedad de vientos

De acuerdo con un artículo de difusión publicado en el sitio web de la Universidad de Reading, el estudio, utilizó el software de predicción climática DePreSys4 de la Oficina Meteorológica y un algoritmo de seguimiento especializado para pronosticar patrones futuros de huracanes. Este estudio marca un avance importante en la predicción de huracanes al rastrear tormentas individuales dentro de las simulaciones del modelo, en lugar de depender de indicadores indirectos como la presión del nivel del mar o los patrones de temperatura de la superficie del mar.

Si bien el seguimiento directo de tormentas ya se utiliza para pronósticos a corto plazo de días o meses, esta es la primera vez que se ha aplicado con éxito para predecir patrones de huracanes con hasta una década de anticipación.

Según el estudio, el aumento previsto de la actividad de huracanes está vinculado a dos factores ambientales clave: las temperaturas de la superficie del océano y los patrones de viento en la atmósfera.

