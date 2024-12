Los insurgentes sirios pidieron a Mohamed al Bashir, presidente del Gobierno de Salvación de la provincia de Idlib, formar un gobierno para la transición tras el derrocamiento de Bashar al Assad.

“Se va a encargar al presidente del gobierno de salvación, Mohamed al Bashir, formar un nuevo gobierno sirio para gestionar la fase de transición”, indicó la televisión.

El Gobierno de salvación es una suerte de rama política y civil del Organismo de Liberación del Levante (Hayat Tahrir al Sham o HTS, en árabe) que se creó en Idlib, provincia en el noroeste de Siria y bastión opositor.

Poco después del anuncio, la televisión siria dijo que se celebrará una reunión tripartita en Damasco para determinar el traspaso de poder en Siria y evitar que el país entre en un Estado de “caos” tras la salida de Al Asad.

Las tres partes que se reúnen son el líder de la coalición rebelde liderada por el Organismo de Liberación de Levante, Ahmed Al Sharea, que encabezó la ofensiva para tomar Damasco; el primer ministro sirio, Mohamed Ghazi al Jalali y el presidente del Gobierno de Salvación, Mohamed al Bashir.

Según la televisión siria, anteriormente de la oposición pero ahora el canal oficial, “la reunión se celebra para determinar las gestiones de transición del poder y evitar que Siria entre en un estado de caos”.

Los partidos de oposición en Siria afirman que hay un acuerdo para que el próximo gobierno de transición sea “civil” y no islamista.

Israel avanza con cautela en la frontera

La drástica caída del presidente sirio Bashar al Assad supone un posible peligro y una apertura para el vecino del Sur, Israel.

Tras combatir durante meses en múltiples frentes, Israel teme ahora que la inestabilidad en Siria se extienda a su territorio. Israel también ve el fin del régimen de Assad como una oportunidad para interrumpir la capacidad de Irán de contrabandear armas a través de Siria al grupo miliciano libanés Hezbolá.

El Ejército israelí tomó control el fin de semana de una zona de contención desmilitarizada en Siria creada como parte de un alto el fuego de 1974 entre los países. Afirmó que la medida era temporal y tenía como objetivo asegurar su frontera.

Israel no está tratando de cambiar la frontera ni prepararse para una invasión en Siria, dijo Carmit Valensi, investigadora senior en el Institute for National Security Studies, un centro de investigación con base en Tel Aviv. “En este momento, es una operación táctica, no una estrategia a largo plazo, en respuesta a la situación dinámica en Siria”, anotó.

