Sin Israel: países de la Unión por el Mediterráneo hablarán sobre el futuro de Palestina

Más de 40 naciones debatirán el próximo lunes en Barcelona acerca del futuro de los civiles palestinos luego de la guerra que enfrentan los israelíes contra los islamistas de Hamás en la Franja de Gaza; esto se hablará en el marco del octavo foro regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), en el que destaca la ausencia de representantes de Israel, país miembro de la organización.

El estatus actual del conflicto y el objetivo de sentar un enfoque colectivo para una paz prolongada entre israelíes y palestinos serán los tópicos protagonistas esta reunión de la UpM, que está en su decimoquinto aniversario y que ya estaba programada en la agenda de la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea en este semestre.

El Foro estará co-presidido por el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el vice primer ministro y titular de Exteriores y Expatriados de Jordania, Ayman Safadi. El anfitrión de este encuentro será el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y también participarán el secretario general de la UpM, Nasser Kamel, y el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, príncipe Faisal bin Farhan, quien acudirá en representación del Comité Ministerial Árabe-Islámico.

De los 43 países integrantes de la UpM, se espera una representación a nivel ministerial de cerca de 30; sin embargo, no acudirán representantes de Israel. "No asistirán los israelíes. No es que no fueran invitados, son miembros, pero han preferido no ir. Es su elección, que entendemos, porque están ahora en una lógica diferente", declaró este viernes un alto funcionario de la comunidad.

El objetivo de esta mesa de diálogo será, en cualquier caso, hablar del futuro a mediano y largo plazo de los palestinos con los países de la región, que se ven "fuertemente afectados" por el conflicto en curso. En ese sentido, Borrell y Safadi propondrán debatir sobre el "horizonte político", que, en la opinión de la UE, pasa necesariamente por la solución de dos Estados y que el palestino aglutine a Gaza y Cisjordania con Jerusalén, este como su capital, para que no se repitan los mismos conflictos en el futuro.

Desde Bruselas existe la opinión de que corresponderá "tarde o temprano" a la Autoridad Palestina hacerse cargo de la Franja si se considera que tiene que haber "una sola Palestina", pero no descartan la necesidad de un tiempo de transición en el que ven con buenos ojos un papel para la ONU. "No sabemos cómo va a estar Gaza tras la guerra. En la zona norte, un 60 % de las viviendas ha quedado destruidas y el 80 % de su población ahora está aglutinada en el sur (de la Franja). Tenemos que ayudar a esos dos millones de seres humanos en un territorio que tiene que ser gestionado, y en el que no estará Hamás", comentó el funcionario europeo.

A la UE le consta que la Autoridad Palestina está dispuesta a hacerse cargo de Gaza en el día después de la guerra, pero consideran que será necesario gestionar asuntos como la necesidad de unas elecciones, que no se celebran desde hace 15 años. Por ahora, el debate sobre la solución política quedará el lunes entre los países del “Mare Nostrum” sin Israel.

No te vayas sin leer: Hamás libera al primer grupo de rehenes tras inicio de la tregua.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal oficial de WhatsApp

FA