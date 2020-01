Semefo: el círculo vicioso

El problema es grave, pero es el síntoma de algo mucho peor. Que el Estado no pueda prestar correctamente el servicio forense es terrible, pero más lo es lo que ello significa. Nadie podía prever que el número de asesinatos crecería en Jalisco de esa manera. Sabíamos, nos lo advirtió el gobernador saliente, que la situación iba para peor, pero nadie pensó, ni en sus peores pesadillas, que llegaríamos a estas cifras: 2,672 asesinatos en un año en Jalisco, 7.3 diarios, casi uno cada tres horas.

El problema es que la crisis del servicio forense es parte del círculo vicioso de la crisis. Si no sabemos quién mata, cómo mata y por qué mata, que es en gran medida lo que aporta el estudio forense, el Estado queda como un observador más, como un perplejo actor de reparto en medio de una guerra. De acuerdo con las propias cifras de la Fiscalía del estado, del total de asesinatos poco más de la mitad se estima que están vinculados con el crimen organizado, esto es que en la carpeta de investigación presume algún vínculo. La forma en que lo establecen es literalmente un prejuicio, un juicio previo por la forma en que encontraron el cadáver, el tipo de armas, la violencia ejercida, la manera de vestir, etcétera, pero no es que haya estudios profundos o investigación sobre cada caso. Del resto no sabemos. El gobernador ha estimado que son hasta 90 por ciento los asesinatos que tienen que ver con el crimen organizado (de ahí al se matan entre ellos hay sólo un impulso verbal) pero eso es mera especulación, pues no hay datos para sostenerlo. La falta de capacidad institucional del Semefo no sólo provoca que se preste una pésima atención a los familiares de las víctimas, sino que el gobierno va a ciegas, de prejuicio en prejuicio, tratando de resolver un acertijo llamado inseguridad que a todas luces lo rebasa.

Si queremos resolver el problema de la desaparición de personas y generar políticas públicas que nos lleven a reducir sustancialmente el número de asesinatos, tenemos que comenzar por conocer el problema, por tener toda la información necesaria y la mayor posible no solo para identificar a personas reportadas como desaparecidas y que podrían estar muertas, sino para generar políticas públicas de prevención.

Hay cosas de las que los gobiernos quisieran desentenderse, pero resulta imposible. La crisis en el Semefo es real, es urgente y resolverlo es lo menos que podemos hacer por las víctimas, por sus familiares y por el bien de todos.

