Se viraliza video de joven español que busca trabajo para su papá

Un joven español de 26 años ha denunciado la precariedad laboral y busca trabajo para su padre, de 59 años, en un video que se ha hecho famoso en internet.

Con el lema #Contrataamipadre, el video muestra a una persona joven que se levanta, prepara un currículum y es citada a una entrevista para un puesto de trabajo.

Cuando el entrevistador laboral le pregunta cómo es posible que, con su preparación, no tenga trabajo, aparece la imagen real del padre, un hombre mayor, que responde: "Porque tengo 59 años".

La iniciativa comenzó el pasado martes, 2 de abril, cuando el joven catalán Jordi Pascual Jalón, publicó en Youtube el video titulado "Que no te engañen. Esta es la realidad del empleo en España", que en pocos días ha conseguido unas 10 mil visualizaciones e innumerables comentarios en Twitter y otras redes sociales.

"Que no se juzgue la edad, por favor, que se premie el conocimiento y también la edad, que es madurez", pidió hoy el joven

"No le dan la oportunidad (de trabajar) y la excusa, o no se la dicen, o es que no buscan un perfil tan mayor. Tiene 59 años, no es un pensionista", denunció su hijo, que por eso se animó a hacer el vídeo.

Su padre tiene tres licenciaturas universitarias y dos títulos de máster, siempre ha trabajado en el ámbito empresarial y fue director financiero de una empresa hasta que lo despidieron hace nueve años.

"Con la experiencia que ha tenido estos años, trabajando en puestos directivos, y que no encuentre trabajo... No me entra en la cabeza", comentó su hijo.

El desempleo en España superó los cinco millones de personas en los primeros meses de 2013 a causa de una crisis económica profunda, que comenzó en 2008, aunque comenzó a bajar para situarse actualmente en 3,25 millones, alrededor del 14 % de la población activa, según datos oficiales.

