El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo tener esperanzas de que la guerra entre Rusia y Ucrania se acerca a su fin tras reunirse el lunes con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el tercer aniversario de la invasión.

En comentarios detallados sobre el estado del conflicto, Trump afirmó que creía que el presidente ruso Vladímir Putin aceptará fuerzas de paz europeas en Ucrania para mantener la paz. También manifestó su esperanza de que el conflicto termine en unas semanas y que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski viaje pronto a Estados Unidos para firmar un acuerdo que le dé al gobierno estadounidense acceso a los minerales críticos de Ucrania para ayudar a pagar parte de los 180 mil millones de dólares en ayuda que Washington ha enviado a Kiev desde el inicio de la guerra.

"Parece que estamos muy cerca", destacó Trump a los periodistas al comienzo de su reunión bilateral con Macron. Añadió que Zelenski podría visitar Washington esta semana o la próxima para firmar el acuerdo.

Trump y Macron participaron más temprano el lunes 24 de febrero en una reunión virtual con otros mandatarios del Grupo de los Siete para discutir la guerra. A continuación, más detalles sobre esta reunión y tema.

Las conversaciones se producen en un momento de profunda incertidumbre sobre el futuro de las relaciones transatlánticas, en que Trump está transformando la política exterior estadounidense y en la práctica desconectando al liderazgo europeo al tiempo que busca poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania.

Ucrania también busca garantías de seguridad futuras como parte de cualquier acuerdo. Trump, sin embargo, no reveló si el acuerdo emergente incluirá garantías de seguridad estadounidenses. "Europa se asegurará de que no pase nada", sostuvo Trump.

Trump también ha exigido territorios (Groenlandia, Canadá, Gaza y el Canal de Panamá), así como preciosos minerales de tierras raras de Ucrania. A poco más de un mes de su segundo mandato, el presidente de "Estados Unidos primero" ha arrojado una enorme sombra sobre lo que los diplomáticos estadounidenses veteranos y ex funcionarios gubernamentales habían considerado como la presencia tranquilizadora de estabilidad y continuidad global de Estados Unidos.

"Necesitamos tener garantías para una paz sólida", dijo Macron al inicio de la reunión. "Este es un momento muy importante también para Europa". Trump dijo que también creía que Putin aceptará fuerzas de paz europeas en Ucrania como parte de un posible acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia allí.

A pesar de algunos tropiezos notables, el poder militar, económico y moral de Estados Unidos ha dominado la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente después de que la Guerra Fría llegara a su fin con el colapso de la Unión Soviética. Todo eso, temen algunos, podría perderse si Trump logra lo que quiere y Estados Unidos abandona los principios bajo los cuales se fundaron Naciones Unidas y numerosos otros organismos internacionales.

"La única conclusión que se puede sacar es que 80 años de política en la defensa contra agresores han sido destruidos sin ningún tipo de discusión o reflexión", dijo Ian Kelly, que fue embajador de Estados Unidos en Georgia durante el gobierno de Obama y el primer mandato de Trump, y ahora es profesor en la Universidad Northwestern.

Las reuniones se producen luego que Trump remeciera Europa con críticas repetidas al presidente ucraniano Volodímir Zelenski por no negociar un fin a la guerra y rechazar un acuerdo que otorga a Estados Unidos acceso a los minerales raros de Ucrania, que podrían ser utilizados en las industrias aeroespacial, médica y tecnológica estadounidenses.

Macron señaló que tiene la intención de decirle a Trump que no mostrar debilidad ante el presidente ruso Vladímir Putin durante las negociaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania va en el interés conjunto de estadounidenses y europeos. También sugirió que argumentará que la forma en que Trump maneje a Putin podría tener enormes ramificaciones para las relaciones de Washington con China, el competidor económico y militar más significativo de Estados Unidos.

"No puedes ser débil ante el presidente Putin. No es tú, no es tu marca, no va en tu interés", escribió Macron en las redes sociales. "¿Cómo puedes ser creíble ante China si eres débil ante Putin?".

Sin embargo, Trump ha mostrado un considerable respeto por el presidente ruso. Trump dijo este mes que le gustaría ver a Rusia reincorporarse a lo que ahora es el Grupo de las Siete principales economías del mundo. Rusia fue suspendida del G8 tras la anexión de Crimea en 2014.

AB