El presidente ruso, Vladimir Putin, ayer dio las gracias a los rusos tras lograr la mayor victoria electoral desde que llegara al poder, lo que le permitirá seguir en el Kremlin hasta 2030.

Más de ocho millones de personas votaron por Internet en estas elecciones presidenciales, según un funcionario de la comisión electoral.

“Primero de todo, quiero dar las gracias a los ciudadanos rusos. Todos somos un sólo equipo. Todos los ciudadanos que acudieron a los colegios electorales y votaron”, dijo Putin, que sumaba más del 87% de los votos tras el escrutinio de casi el 70% de los sufragios, según la Comisión Electoral Central.

Putin destacó que la alta participación, la mayor desde 1991, está estrechamente vinculada con la guerra en Ucrania.

“Esto está relacionado con que nos vemos obligados, en el sentido literal de la palabra, a defender con las armas en la mano los intereses de nuestros ciudadanos”, afirmó el mandatario.

En cuanto a los desafíos, subrayó que la prioridad es “alcanzar los objetivos en el marco de la operación militar especial y fortalecer las fuerzas armadas” y advirtió que no se dejará “intimidar ni aplastar. Jamás nadie ha logrado hacer algo así en la historia. Eso no ha funcionado hoy y no funcionará en el futuro. Nunca”, aseguró en un discurso televisado.

A su vez, recordó la responsabilidad penal de aquellos partidarios de la oposición que decidieron acudir a los colegios electorales y estropear las papeletas.

Putin, de 71 años, logró su mayor victoria electoral desde que llegara al poder en el año 2000, pese a la guerra y las sanciones económicas occidentales.

De esta forma, seguirá siendo presidente de Rusia durante otros seis años, tras los que podrá volver a presentarse a la reelección, ya que reformó en 2020 las cláusulas de la Constitución que le impedían seguir en el Kremlin.

Es la primera vez que se utiliza el voto electrónico en unas presidenciales rusas, y uno de los participantes fue el propio Vladimir Putin, quien fue filmado votando con un solo clic en un teclado.

El presidente de Bolivia lo felicita por su “contundente victoria”

El presidente de Bolivia, Luis Arce, felicitó a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin.

“Desde el Estado plurinacional de Bolivia enviamos nuestras más sinceras felicitaciones al hermano Vladimir Putin, que fue reelecto como presidente de Rusia con una contundente victoria que reafirma la unidad del valeroso pueblo ruso en torno a su soberanía y constante desarrollo”, escribió Arce en sus redes sociales.El gobernante boliviano expresó su confianza en que ambos países seguirán profundizando “sus lazos de hermandad y cooperación”.

El presidente cubano se une a todas las felicitaciones

Miguel Díaz-Canel felicitó a su homólogo por su reelección para un quinto mandato como presidente, tras lograr su mayor victoria electoral desde que llegara al poder, lo que le permitirá permanecer en el Kremlin hasta 2030.

“Nuestras sinceras felicitaciones por la reelección del presidente Vladimir Putin. Constituye muestra fehaciente del reconocimiento del pueblo ruso a su gestión”, expresó el gobernante cubano en la red social X.

Agencias

Tres candidatos presidenciales reconocen la victoria

El candidato comunista a la presidencia rusa, Nikolái Jaritónov, el representante de Gente Nueva, Vladislav Davankov, y el ultranacionalista, Leonid Slutski, reconocieron ayer la victoria del actual jefe del Kremlin con cerca del 88% de los votos, a falta de los resultados definitivos.

“El pueblo (de Rusia) demostró como nunca a la comunidad internacional que puede unirse y consolidarse”, dijo Jaritónov en rueda de prensa tras conocerse los primeros resultados de los comicios presidenciales, que le dan el segundo lugar tras Putin con poco más del 4% de los apoyos.

El político, de 75 años, agregó que espera cosechar un “resultado digno” tras el fin del escrutinio.

También el representante de Gente Nueva, Vladislav Davankov, a quien ha votado el 4% de los rusos, reconoció la “indudable” victoria del actual líder ruso, quien podrá seguir en el Kremlin hasta, al menos, el 2030.

El candidato al que llamaba a apoyar una parte de la oposición rusa agradeció a sus electores y reconoció que nunca antes había recibido tantos mensajes a través de redes sociales.

En el cuarto lugar, tras cerca del 52% de los votos escrutados, quedó ahora el ultranacionalista Leonid Slutski, que suma el 3.12% de las papeletas.

También Slutski reconoció la victoria de Putin y calificó su resultado de “histórico”.

Putin, de 71 años, logró en estas elecciones su mayor victoria electoral desde que llegó al poder en el año 2000, pese a la guerra en Ucrania y las sanciones económicas occidentales.

La oposición al Kremlin no pudo concurrir en los comicios, ya que la Comisión Electoral Central no registró a sus candidatos, que apoyaban la paz en Ucrania, por diferentes motivos técnicos o defectos de forma.

Miles de rusos críticos con el Kremlin acudieron a las 12 del mediodía de ayer a votar en masa en Rusia y en el extranjero en una muestra de repulsa coordinada por la oposición contra la política de Putin y la guerra en Ucrania.

EFE

El candidato comunista a la presidencia rusa, Nikolái Jaritónov, reconoció el triunfo de Putin. EFE

El llamado a votar contra la reelección

Un gran número de rusos acudió al mediodía a votar contra el candidato del Kremlin, Vladimir Putin, en una masiva muestra de repulsa coordinada por la oposición contra la reelección del presidente.

“Hacía mucho que no votaba. Hoy voté contra Putin, ya que estropeé la papeleta. No cambia nada, pero expresé mi opinión y vi a gente que piensa igual que yo. Creo que la acción de venir todos a la misma hora ha sido todo un éxito”, comentó Yulia a las puertas de un colegio moscovita.

“Mediodía sin Putin” es una iniciativa del exiliado político liberal Maxim Reznik, quien calificó las elecciones de “operación electoral especial con el fin de demostrar la unidad del Führer y la nación”, y fue apoyada antes de morir en prisión por el líder opositor, Alexei Navalni.

En un intento de frustrar los planes de la oposición, la Fiscalía rusa repitió hasta tres veces su advertencia de que convocar o participar en dichas acciones puede acarrear responsabilidad penal por obstruir el proceso electoral.

Las 12 en el reloj

Ayer la gente iba a votar en la capital rusa con cuentagotas. Casi todos los votantes que acudían a los colegios eran gente adulta o de avanzada edad. Sólo, ocasionalmente, familias con hijos.

De repente, en cuanto se acercaban las 12 en el reloj comenzó a dispararse la afluencia, lo que en algunos casos creó colas a la entrada de los colegios ante la nerviosa mirada de la policía.

“Es la única posibilidad de manifestarse pacíficamente. El miedo aún juega un papel muy importante en la sociedad rusa. He votado por la justicia”, comentó Natalia, de 40 años.

En las redes sociales se podían apreciar decenas de personas esperando a votar en colegios, tanto en Moscú como en otras ciudades de la parte europea de Rusia y en Siberia.

Similares imágenes se pudieron ver en muchas otras ciudades europeas (Estambul, Berlín, Praga y las capitales bálticas) y, especialmente, del espacio postsoviético, adonde huyeron centenares de miles de rusos que no querían combatir en Ucrania.

Unas dos mil 500 acudieron a votar al mediodía en Ereván, mientras también se vieron largas colas en las capitales de Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, entre otras.

EFE

Los rusos salieron a votar al mediodía en señal de protesta. EFE

Asegura que aprobó el canje de Navalni

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que aprobó el canje del líder opositor, Alexéi Navalni, días antes de que muriera repentinamente en una prisión ártica, de lo que sus correligionarios lo acusan directamente. “Créame usted o no. El hombre que habló conmigo, no había acabado la frase y yo ya dije: estoy de acuerdo. Pero lamentablemente pasó lo que pasó”, afirmó Putin, quien por primera vez pronunció el nombre de Navalni, en una rueda de prensa tras lograr la victoria en las elecciones presidenciales.

Explicó que alguien que no pertenece a la administración presidencial -los aliados de Navalni mencionaron al magnate Román Abramóvich- le propuso canjear al opositor por rusos encarcelados en países europeos.

“Pero con una condición yo lo acepté: lo canjeamos, pero que no vuelva más. Que se quede allí. Pero así es la vida”.

Putin aludió al “señor Navalni” y describió su deceso en una prisión del círculo polar ártico como “un triste suceso”.

A finales de febrero los colaboradores del fallecido líder opositor acusaron a Putin de ordenar su asesinato días antes de su canje por el checheno Vadim Krásikov, que asesinó en agosto de 2019 en Berlín al georgiano Zelimjan Jangoshvili, motivo por el que fue condenado a cadena perpetua por un tribunal alemán.

“Navalni debería haber sido puesto en libertad en pocos días, ya que nosotros logramos una decisión sobre su canje”, aseguró María Pevchij, colaboradora de Navalni.

Los aliados del opositor aseguran que fue Putin quien decidió torpedear en el último momento el intercambio, en el que también estaban incluidos ciudadanos estadounidenses.

“El 16 de febrero de 2024 Vladimir Putin mató a Alexéi Navalni. Lo mató de manera vil y cobarde en una lejana cárcel siberiana, donde alejaron a Navalni del resto del mundo, lo apartaron de su familia y seres queridos, lo mataron de hambre y lo torturaron”, dijo.

El inicio de la guerra en Ucrania hace dos años convenció a los colaboradores del opositor de que debían sacarlo de la cárcel “a cualquier precio”.

EFE

Telón de fondo

Vota online en la primera jornada

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, optó el viernes por la votación electrónica para ejercer su derecho al sufragio en la primera jornada de las elecciones presidenciales en las que aspiraba a su quinto mandato.

En un breve video difundido por la presidencia rusa se puede ver cómo el líder ruso vota en su despacho sentado frente a un ordenador.

Putin, que por motivos de seguridad informática rechaza el uso de internet y teléfono móvil, ya votó a distancia en 2021, durante unos comicios legislativos en Rusia; en 2022, para elegir a los diputados de Moscú, y en 2023, durante las elecciones a la alcaldía de Moscú.

“Es una forma muy cómoda y segura para votar. La recomiendo para los que quieran y puedan hacer uso de ella”, dijo el jefe del Kremlin en 2022.

Esta es la primera vez que los rusos pueden votar online en unas elecciones presidenciales, ya que esa herramienta, criticada por la oposición como instrumento de fraude, aún no se utilizaba en los anteriores comicios de 2018.

En 2000, 2004, 2012 y 2018 Putin ejerció su derecho al voto en el colegio electoral de la Academia de las Ciencias de Rusia.

“En Moscú el 80% de los electores prefieren votar a distancia y sólo el 20% acude a los colegios”, dijo la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ela Pamfílova.

CT