Renuncia embajador de Venezuela en Naciones Unidas

El embajador de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez, renunció a su cargo luego de más una semana de versiones de prensa que aseguraban que el presidente Nicolás Maduro le había pedido la dimisión.

Ramírez, ex ministro de Petróleo y ex presidente de la corporación estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante 12 años, indicó en una carta que dirigió al canciller Jorge Arreaza que decidió renunciar tras alcanzar un acuerdo con el ministro venezolano luego de que Maduro le pidió el cargo, pero no ofreció detalles.

Ramírez, quien fue el hombre más poderoso de la industria petrolera venezolana durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), manifestó en la misiva de cuatro páginas la necesidad de que en el gobierno inicie una "profunda revisión".

El portal de internet local Aporrea difundió a fines del mes pasado un artículo de opinión de Ramírez en el que respaldó a la industria petrolera, cuya reputación se ha visto golpeada tras la detención de 60 ejecutivos, entre ellos dos ex ministros del Petróleo y ex presidentes de PDVSA, por presuntos hechos de corrupción.

"No quisiera imaginar que ahora arreciarán los ataques y vilipendios por expresar mis opiniones y fijar una posición de alertar en defensa de la revolución", refirió Ramírez en su carta.

La salida de Ramírez se da a escasos días de la detención del empresario Diego Salazar, primo del embajador saliente, quien fue arrestado la semana pasada como parte de una investigación del Ministerio Público por el uso de cuentas en un banco de Andorra para presuntamente lavar unos mil 602 millones de dólares provenientes de PDVSA y de otras empresas estatales.

Al ser interrogado sobre si Ramírez podría ser procesado por corrupción, el fiscal general Tarek William Saab se abstuvo el martes de hacer comentarios.

