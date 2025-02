Lugi Mangione, el joven acusado de asesinar a Brian Thompson, CEO de la aseguradora UnitedHealthcare, comparecerá por primera vez ante un juez el día de hoy. Ante esta situación, una campaña virtual ha logrado recaudar una gran cantidad de dinero en apoyo del acusado.

La campaña de recaudación virtual, creada el día en que el joven de 26 años fue arrestado en Pensilvania, se hace desde la plataforma GiveSendGo y tiene la meta establecida de llegar a 1.000.000 de dólares.

Los promotores de la iniciativa señalan: "No estamos aquí para celebrar la violencia, pero creemos en el derecho constitucional a una representación legal justa."

Mangione, que comparecerá este viernes por primera vez ante un juez estatal en Nueva York en una audiencia que comenzará a las 14.15 hora local (19.15 GMT), tiene además una causa pendiente en Pensilvania y otra ante un tribunal federal también de la Gran Manzana.

Debido al gran interés que despertó el caso de Mangione, su figura se ha convertido en un fenómeno viral, lo que llevó a generar un gran club de seguidores cuyos comentarios de apoyo acompañan sus donaciones.

"¡Vuelvo a donar porque me emociona ver tu hermoso rostro hoy! ¡Mantén la cabeza en alto, se hará justicia y serás libre!" o "No hay día que no piense en ti. Que Dios te de la tranquilidad que necesitas para sobrellevar la tormenta", son algunos de los comentarios de apoyo que recibe Luigi por parte de sus seguidores.

"Se merece la libertad, no solo porque es inocente, sino también porque creo que tiene el potencial de ser uno de los líderes que nuestro mundo necesita en este momento. ¡Amor y esperanza desde la India!", expresa una de sus seguidoras que donó $50.

El acusado expresó su agradecimiento por el apoyo a través de un mensaje en el portal web abierto.

"Me siento abrumado y agradecido (...) Este apoyo ha trascendido poderosamente las divisiones políticas, raciales e incluso de clase, ya que el correo ha inundado el MDC desde todo el país y el mundo", declaró Mangione en el mensaje.

