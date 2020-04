Realizan pruebas de COVID-19 casa por casa en Guayaquil

Brigadas sanitarias comenzaron este lunes a realizar la toma de pruebas rápidas de COVID-19 en un proceso puerta a puerta, como herramienta para conocer la exposición del virus a fin de mitigar su rápida propagación por Guayaquil, epicentro de la pandemia en Ecuador.

El Ministerio de Salud Pública informó que los primeros test que llegaron a Guayaquil, hogar de 2.7 millones de personas, se realizan en la parroquia urbana Febres Cordero, ubicada a orillas del Estero Salado, en el suroeste de la ciudad.

En esta localidad se reportaron hasta el pasado 10 de abril, un total de 471 casos confirmados de COVID-19.

El Gobierno no ha precisado aún la cantidad de pruebas de este tipo que tiene previsto realizar ni en qué otras localidades se practicarán, mientras la urbe sigue liderando el número de contagios con cuatro mil 060 de los siete mil 529 casos que se registran en todo el país, donde hoy se reportaron 355 fallecidos oficiales, y se sospecha de otros 424 probables.

Cerca de la mitad de los fallecimientos confirmados por la pandemia, 172, se registraron en la provincia costera del Guayas (172), de la que Guayaquil es su capital.

El Gobierno de Ecuador busca empezar a identificar la cantidad de personas que han estado expuestas al coronavirus en la ciudad más afectada por la pandemia.

"Las pruebas rápidas no son para identificar si una persona tiene o no coronavirus, si está o no está enferma. Son para verificar si la persona ya ha estado expuesta al virus. Se harán para valorar la situación de determinadas zonas, para saber el nivel de exposición", precisó por la mañana la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Ecuador retiró casi 800 cadáveres de viviendas

Ecuador anunció el domingo que retiró casi 800 cuerpos de personas que fallecieron en sus viviendas en las últimas semanas en Guayaquil, tras colapsar los sistemas hospitalario y funerario por la pandemia.

"La cantidad que nosotros hemos recogido, con la fuerza de tarea en viviendas, superó las 700 personas" fallecidas, dijo a la prensa Jorge Wated, quien lidera un equipo de policías y militares creado por el gobierno ante el caos desatado en Guayaquil por la covid-19.

El responsable señaló luego a través de su cuenta en Twitter que esa fuerza de tarea conjunta, que opera desde hace tres semanas, hizo el levantamiento legal de 771 muertos en viviendas y 631 en hospitales, cuyas morgues están colmadas.

Las autoridades, que ahora enfrentan denuncias de personas que reclaman los cuerpos de sus familiares muertos en medio de la pandemia, han sepultado a unos 600 de esos fallecidos.

Segunda ciudad con pruebas rápidas

El titular de Salud, Juan Carlos Zevallos, explicó en una entrevista radial que Guayaquil es la segunda ciudad donde se hacen este tipo de pruebas después del cantón Babahoyo, cercana a la primera y en la provincia de Los Ríos.

Allí se encuentra la que era la residencia familiar del primer caso confirmado por coronavirus el 29 de febrero, y que había llegado al país el 14 de febrero desde Madrid y que murió en Ecuador como consecuencia de la enfermedad.

"Hicimos tres pruebas, una rápida y dos PCR. Una PCR para validar la prueba rápida y otra para validar la otra PCR. Ya tenemos los datos compilados y entre hoy y mañana daremos los resultados", mencionó Zevallos.

El ministro de Salud aclaró que de igual forma se realizarán las pruebas en Guayaquil, aunque en la urbe solo se tomarán dos pruebas, una rápida y otra muestra PCR.

La ministra Romo, presidenta del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, aclaró que las autoridades cantonales y provinciales deberán seguir la guía técnica que "sobre esta valoración está haciendo el Ministerio de Salud" y adelantó que en los próximos días se espera un incremento en la cantidad de pruebas y en la velocidad para reportar los resultados sin que eso se traduzca en "un incremento en la curva" de casos positivos.

Días atrás, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, solicitó "de manera urgente" el poder conocer el mapa georeferenciado con el que trabaja el Gobierno para conocer los puntos calientes y movimientos de las personas contagiadas de COVID-19.

Su objetivo, según aclaró a Efe la regidora, poder implementar un plan de aislamiento generalizado en las áreas de mayor contagio, que incluye cercar las zonas con ayuda de efectivos militares, proveer a sus vecinos de alimentación y productos básicos, además de fumigar ese perímetro, en paralelo a la realización de pruebas masivas y el traslado de positivos a hospitales.

IM