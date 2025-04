"Quizá Putin no quiere parar la guerra": Trump

Después de asistir al Vaticano para presenciar el funeral del Papa Francisco, el mandatario estadounidense publicó un largo comentario a través de su perfil de Truth Social. En él habla del conflicto entre Ucrania y Rusia, responsabilizando a sus predecesores en el mando, Obama y Biden, de haber permitido la guerra. El texto termina haciendo alusión a un posible cambio de la estrategia de negociación con Rusia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado con nuevas sanciones al mandatario ruso, Vladímir Putin, porque "demasiada gente está muriendo" en Ucrania y la situación le hace pensar que quizá su homólogo "no quiere parar la guerra".

"Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través de 'banca' o 'sanciones secundarias'? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!", dijo en su red, Truth Social, tras haber participado en el Vaticano en el funeral del Papa Francisco.

