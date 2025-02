Putin quiere preparar bien la reunión con Trump para que dé resultados

Este miércoles, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó su deseo de planear un encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, destacó que esta reunión debe prepararse de tal manera que "dé resultados".

"Con gusto me reuniré con Donald, hace tiempo que no nos vemos. No tenemos ningún tipo de relación personal, pero durante los cuatro años que fue presidente nos reunimos y debatimos ampliamente sobre nuestras relaciones intergubernamentales", declaró.

Además, añadió: "Con gusto me reuniría con él incluso hoy, y creo que él también".

El mandatario ruso aprovechó la ocasión para señalar a la Unión Europea por su injerencia en la campaña presidencial en EU y recordó sus malas relaciones con el expresidente estadounidense.

"Absolutamente todos los líderes europeos, prácticamente de manera directa, se entrometieron en el proceso electoral estadounidense, llegando incluso a denigrar a uno de los candidatos", afirmó el presidente ruso.

"Sinceramente, me sorprende el aguante del presidente electo de EU en relación con sus aliados, que actuaron de manera grosera. Se comporta de forma educada", prosiguió Putin.

Para finalizar, el presidente ruso negó las acusaciones de injerencia en las primeras elecciones en las que ganó Trump, argumentando que todas las investigaciones iniciadas para encontrar el "rastro ruso" quedaron en nada.

Putin tuvo una conversación telefónica con Trump el pasado 12 de febrero, en la que ambos acordaron iniciar negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

Esta charla tuvo lugar exactamente tres años después de la mantenida por Putin y el expresidente de EU Joe Biden, dos semanas antes del inicio de la guerra.

