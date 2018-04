Puigdemont rechaza acusaciones de rebelión

El ex gobernante catalán, Carles Puigdemont, dijo en entrevista desde una cárcel en Alemania que él no es “un criminal” y que la campaña de independencia de la región española está basada en la democracia y la no violencia.

Al ser visitado por dos parlamentarios alemanes, Puigdemont dijo: “no somos delincuentes, ganamos las elecciones dos veces”.

El catalán está detenido en Alemania debido a una orden europea de arresto. España acusa al político de 55 años de organizar un referéndum secesionista no autorizado. Las autoridades alemanas ponderan un pedido de extradición presentado por Madrid.

Puigdemont dijo que “el delito de rebelión demanda el uso de violencia y no hay violencia, así que no hay rebelión”.

La grabación de la visita del domingo fue dada a conocer el lunes por el sitio alemán de noticias weltnetz.de.

GC