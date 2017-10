Protestan en Rusia contra Putin

En el marco del cumpleaños 65 del presidente Vladimir Putin, cientos de personas se manifestaron hoy en unas 80 ciudades de Rusia para exigir la dimisión del mandatario y la liberación del activista opositor Alexei Navalny.

La campaña nacional de protestas fue convocada por el activista, quien la semana pasada fue sentenciado a 20 días de cárcel por organizar manifestaciones no autorizadas para este sábado con motivo del cumpleaños de Putin, reportó el periódico The Moscow Times.

En Moscú, donde se registraba una continua lluvia, la policía informó que unos 700 manifestantes asistieron a la protesta, mientras que otros reportes estimaron que hasta mil personas estuvieron presentes en el mitin en la plaza Pushkin.

Portando pasteles y otros objetos alusivos a la celebración de cumpleaños, los manifestantes corearon frases como "Feliz cumpleaños, Putin", "Navalny libre", "Rusia sin Putin" y "Navalny, nuestro presidente", entre otras.

"Este es un regalo para Vladimir Putin que he estado queriendo darle durante cinco años, pero nunca lo he logrado", dijo un hombre de mediana edad a The Moscow Times, sosteniendo en sus manos un falso regalo con un moño que tenía escrita la palabra "Retiro".

Los manifestantes, muchos de ellos con un ejemplar de la Constitución rusa en la mano, pidieron que Navalny sea liberado y se le permita participar en las elecciones presidenciales de marzo próximo.

Fotogalería: Rusos protestan contra Putin

En San Petersburgo y otras ciudades se reportaron manifestaciones con menor participación y menos incidentes con la policía.

De acuerdo con el sitio web de vigilancia de la policía rusa, por lo menos 132 personas fueron detenidas, la mayoría de ellas en las ciudades de Lipetsk y Ekaterimburgo, en tanto que en Moscú sólo se tenía el registro de alrededor de seis arrestos.

Antes de las protestas de este sábado, las autoridades detuvieron al personal clave de la campaña de Navalny, bajo la acusación de organizar manifestaciones no autorizadas, y algunos de ellos fueron sentenciados.

Navalny cumple actualmente 20 días de prisión por violar repetidamente una ley sobre la organización de reuniones públicas, por lo que es la tercera vez que ha sido encarcelado este año.

Aunque las autoridades electorales de Rusia dicen que no puede presentarse en la elección de marzo debido a una sentencia suspendida por separado, en los últimos meses Navalny ha viajado a través del país en un intento por reforzar su campaña electoral improvisada.