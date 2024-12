¿Por qué celebran a la Virgen de Guadalupe en Filipinas?

Comienzan las famosas peregrinaciones hacia la Basílica de la Virgen de Guadalupe, como parte de los preparativos para cantarle las tradicionales mañanitas este 12 de diciembre. Esta celebración, una tradición que ha perdurado en México, moviliza a miles de fieles creyentes que se dirigen con fervor a su ‘casa’.

Para muchos, se trata de una fecha milagrosa, ya que acuden con devoción a agradecer favores concedidos por la Morenita del Tepeyac. Lo hacen a través de ofrendas, flores, veladoras e incluso vistiendo trajes tradicionales alusivos a la fecha.

Sin duda, la fe no conoce fronteras, y esta celebración lo demuestra. No solo reúne a los habitantes de numerosos estados del territorio mexicano, sino que también ha cruzado continentes, llevando consigo la devoción que la caracteriza. Uno de los países que ha adoptado esta tradición es Filipinas.

Virgen de Guadalupe en Filipinas

Filipinas se posiciona en los primeros lugares en tener una gran devoción a la Virgen de Guadalupe. No se sabe a ciencia cierta quien pudo haber traído la primera imagen de la Virgen, pero según algunas investigaciones se pudo haber tratado de Andrés de Urdaneta y el capitán Arellano, quienes tenían gran devoción a la Guadalupana.

De acuerdo a la tradición fue encontrada en una cueva en las montañas de Guadalupe, en la ciudad de Cebú (Filipinas). En 1902, a causa de una plaga que asolaba Cebú, el arzobispo reunió una procesión para pedir su intercesión. La plaga se extinguió el día de la procesión mostrando el poder de la Virgen. El 16 de Julio se hizo oficialmente la patrona de Cebú siendo coronada canónicamente por orden del Papa Benedicto XVI.

Una realidad es que Filipinas fue colonia de España durante 377 años (1521-1898). Debido a este pasado colonial, Filipinas ha desarrollado una profunda devoción por la Virgen de Guadalupe. En su honor, se realizan misas y procesiones el 12 de diciembre, lo que convierte a Filipinas en un país con un vínculo histórico común con México.

"Pese a que los filipinos pertenecen a la categoría de 'asiáticos', sus marcadores culturales, desde los apellidos hasta el idioma e incluso sus experiencias, encajan más con los latinos que con cualquier otro grupo asiático-estadounidense. De alguna manera, rompen las reglas de lo que significa ser asiático" , defiende Anthony Christian Ocampo, autor del libro The Latinos of Asia: How Filipino Americans Break the Rules of Race (Los latinos de Asia: cómo los filipino-estadounidenses rompen las reglas de la raza).

En este contexto, la herencia religiosa se presenta como uno de los exponentes más claros de esta relación.

