Pensar, reflexionar y actuar

La peor decisión es la indecisión (Benjamín Franklin)

Cuando los espacios para el diálogo y la reflexión se apropian de la escena del actuar, del ímpetu de cambio de la juventud mexicana, para muestra basta un botón, como lo fue el evento denominado CSW62 bajo la temática Empoderamiento de las Niñas y Mujeres de las comunidades rurales, evento organizado por la Organización de las Naciones Unidas, y el cual se llevó a cabo en las instalaciones de dicha organización en Nueva York, E.U.A, evento en mención al cual Mar Adentro de México A.C. asistió y tuvo representatividad con una delegación conformada por diversos perfiles, que se tradujeron en una delegación sumamente enriquecedora en razón de la diversidad de ideologías y visión del contexto, siendo imperante destacar que a lo largo de los días en que la delegación de Mar Adentro participó, en la diversidad de eventos, que eran abordados desde diversas perspectivas así como se enriquecían con la intervención de personalidades, expertos e ideologías de todo el mundo, así como de la experiencia que los diversos países habían vivido y aplicado en sus Naciones, es que la Delegación que asistió y participó, nos permitió ampliar nuestra visión acerca de la problemática y los retos, que implica analizar y reflexionar acerca de un embrollo tan delicado, como lo es la vulnerabilidad de las mujeres y niñas de las comunidades rurales, es decir, los eventos como el CSW62 permiten comprender que todas las naciones forman parte de una sola casa, es decir el mismo planeta, y que al vivir todos dentro de la misma casa, debemos aplicar lo pensado, utilizar lo reflexionado, y tomar la decisión de actuar antes de que la indecisión por no actuar sea la peor decisión que se haya tomado y nuestra sociedad y mundo así lo demande en el futuro próximo.

Aldo Josué Ruíz González

ECOS DEL DEBATE

“Foros internacionales como el CSW, tienen incidencia a nivel local”

En mi viaje al CSW tuve la oportunidad de encontrarme con una frase de Dog Hammarskjold “Todo estará mejor cuando las personas dejen de pensar en las Naciones Unidas como una abstracta obra de Picasso y lo vean como un dibujo que hayan pintado ellos mismos.” Me di cuenta de que todos somos de alguna forma parte de la organización y muchas veces idealizamos demasiado a las instituciones y nos olvidamos de que todos somos parte de ellas, el impacto local está en nosotros solo hace falta creerlo.

Sophia Mares, Delegada de Mar Adentro en el CSW62

Los foros como el CSW, son eventos de una magnitud de alcance global que a sus participantes les crea una nueva percepción del entorno internacional y nacional, convirtiéndolos en agentes de cambio, lo que consecuente hace generar cambios a nivel local donde se busca la mejora y protección de los derechos con los conocimientos adquiridos, las palabras de un mundo buscando equidad son llevadas a las personas de tu propio entorno, creando una conciencia colectiva hacia un mejor mañana.

Miguel Sajir Batiz Velasco, Delegado de Mar Adentro en el CSW62

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Compromiso con su comunidad

La delegación de Mar Adentro en el Sexagésimo segundo período de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) estuvo conformada por estudiantes y profesionistas de Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes de entre 18 y 29 años. La diversidad de contextos, temas de estudio y edades permitió una participación heterogénea y fructífera. Acudir como delegado a la CSW62 es una oportunidad excepcional, pero la experiencia no termina con el regreso a México. Haber participado conlleva un compromiso de convertir el aprendizaje en acciones concretas. Abdi Ezbaí, Karina Rioyo y Victor Islas, delegados de Mar Adentro en la CSW62, lo tienen muy claro, por ello, nos comparten cuál es su perfil, su testimonio y sus metas.

Abdi Ezbaí

Soy una persona comprometida con mi comunidad, me gusta enterarme de las situaciones que se viven a mi alrededor para trabajar al respecto. Me gusta ser crítica, abierta al diálogo, empática y respetuosa.

Vivir esta experiencia significa compromiso y éste comienza cuando tomas consciencia de las problemáticas mundiales y las aterrizas a la realidad local, porque conocerlas nos da la responsabilidad de actuar para contrarrestarlas. Darte cuenta de que los problemas te competen te genera el deber de suscitar un cambio. Los cambios pueden ser complejos, pero el primer paso siempre será identificar la problemática y sumar a más personas a que la conozcan, para entonces definir las acciones que deben ejecutarse.

Karina Rioyos

Estudio la Licenciatura en Relaciones Industriales en la Universidad de Guanajuato. Me concibo como una persona proactiva y como lectora obsesiva. Me gusta participar en acciones que impacten de manera positiva a mi comunidad.

Mi experiencia en el CSW fue transformadora. El estar ahí te ayuda a ser analítico y a conocer la condición de las mujeres en otros países. Pero también te da la responsabilidad de capitalizarlo en tu entorno, proponer después de haber tenido acceso a ideas nuevas.

Desde nuestro regreso a la Universidad de Guanajuato han surgido varias ideas: La primera es abrir espacios de debate para mujeres. La segunda es incursionar en el ámbito de la literatura con algún concurso o publicación que esté dedicada a temas de género. La última atañe al campo de la ciencia; queremos difundir la ciencia que es producida por mujeres hoy en día y dar talleres para que las jóvenes desarrollen nuevas habilidades y no teman incursionar en esta área.

Victor Islas

“Victor según Victor, es alguien que no se queda conforme con lo que los demás dicen. Busca contrastar su perspectiva con las de los demás y entender las cosmovisiones de otras personas para sí poder modificar la mía.”

Fue una experiencia que me marco para poder comprender cómo es la dinámica internacional. Conocer foros como estos permite ser parte de la conversación internacional. El CSW da una oportunidad de vivir experiencias que transforman las discusiones: aprendiendo lo que se discute en otros países y sus preocupaciones; y discutir de manera fresca en nuestro países de origen.

Mi compromiso es replicar los hallazgos de las discusiones en CSW y poner políticas públicas que se adapten a los problemas de México, específicamente en Aguascalientes.

Margarita Guzmán López

Me considero una persona con dificultades para relacionarme, pero existen muchas causas sociales que me ponen sumamente sensible y me mueven. Soy muy dedicada a la gente que amo y demuestro mayor seguridad de la que tengo. Además, soy curiosa, tímida, arriesgada y apasionada con mi círculo cercano.

Te llevas un sabor de boca algo incómodo después de participar en el CSW, pues te enteras de todo lo que viven en otros lugares. La experiencia me dejó muchos aprendizajes y me motivó a investigar más sobre la situación local y ver de qué manera puedo ayudar o crear consciencia. También me dejó las ganas de volver a participar.

Mi compromiso es identificar qué se hace en mi comunidad y, si puedo, integrarme a ayudar o si algo de lo aprendido en los foros puede ser útil en mis ciudades. Además voy a platicar esta experiencia para que se sumen personas y podamos crear un mayor apoyo e interés en estos temas.

Los delegados

Miguel Sajir Bariz Velasco, Jahzeel Elizabeth Martínez González, Celia Sophia Mares de Juan, Jimena Díaz Chaires, Karla Berenice Torres Bravo, Braulio Isaac Martínez Aceves, Aldo Josué Ruiz González, Roberto Israel Corona López, Humberto Alejandro Dena Ramírez, Luis Rafael González Negrete, Victor Axayácatl Islas Estrada, José Antonio Rivera Canchola, Abdi Ezbaí Bernal Carrillo, Karina del Carmen Rioyos Muñoz, Regina Isabel Medina Rosales, Diego Gabriel Villanueva Díaz, Margarita Guzmán López, Carlos Xavier Bernal Suro, Tomás Ulises Guerrero Mercado, José Francisco Salazar Peña, Alejandro Morán Morales y Julio César Aguilar Balderas.

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) es una de las mayores reuniones anuales de líderes mundiales, ONG, actores del sector privado, socios de las Naciones Unidas y activistas de todo el mundo en centrarse en la situación de los derechos y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, en cualquier parte del mundo.

El 62º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas se celebró en la sede de Nueva York del 12 al 23 de marzo de 2018 y se centró en el tema: “Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales”.

Durante demasiado tiempo, los derechos, los medios de subsistencia y el bienestar de las mujeres y las niñas rurales se han ignorado o no se han abordado suficientemente en leyes, políticas, presupuestos e inversiones. Por otro lado, carecen de infraestructuras y servicios, trabajo decente y protección social, y se encuentran en una situación más vulnerable ante los efectos del cambio climático. La violencia de género y las prácticas nocivas siguen limitando sus vidas y oportunidades.

Lo que intenta esta Comisión es generar ideas y acciones que nos acerquen a la igualdad de género que pretenden las Naciones Unidas; por lo cual reúne líderes de todas partes del mundo que, mediante un esfuerzo conjunto, abordan este tema desde perspectivas y realidades distintas con el fin de llegar a una solución. Sin duda, es digno de admiración (y algo totalmente necesario) este tipo de foros internacionales que buscan un bien social.

