ONU solicita responsabilidad ante las nuevas medidas de Meta

A través de un comunicado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que continuará solicitando responsabilidad y medidas de gobernanza en el espacio digital que sean conformes a los derechos humanos después de darse a conocer la decisión de la multinacional Meta —empresa dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp, entre otras— de poner fin a su programa de verificación de datos en Estados Unidos.

"La libertad de expresión prospera cuando se pueden escuchar voces diversas sin permitir que se haga daño o se desinforme", afirmó hoy a través de las redes X y Linkedin el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. Además, enfatizó que la historia reciente ha demostrado la capacidad que pueden tener las redes sociales "para alimentar conflictos, incitar al odio y amenazar la seguridad".

Hoy varias entidades y medios de comunicación han recordado que Facebook fue acusada por organismos de defensa de los derechos humanos y la propia comunidad rohinyá de contribuir al "discurso de odio" que acompañó a la campaña militar contra esta minoría musulmana de Birmania en 2017, en una serie de eventos que fueron categorizados por instancias de Naciones Unidas como una limpieza étnica.

En palabras de Türk: "En el mejor de los casos, las redes sociales son un lugar donde personas con opiniones divergentes pueden intercambiar, aunque no siempre estén de acuerdo […]. Cuando llamamos censura a los esfuerzos por crear espacios en línea seguros, ignoramos el hecho de que un espacio no regulado significa que algunas personas son silenciadas, en particular aquellas cuyas voces suelen estar marginadas", enfatizó.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha denunciado que la medida de Meta dañará la calidad de la información, asimismo, abre la puerta a la desinformación generalizada y a los discursos de odio.

