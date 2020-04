Nicaragua desafía la pandemia y organiza combate de box

En un mundo desprovisto de deportes en medio de la batalla contra el nuevo coronavirus, Nicaragua ocupa el sábado el centro del escenario: Managua se alista para una cartelera de boxeo, desafiando la pandemia y las críticas de quienes califican como un acto "temerario" la realización de esta velada en el país centroamericano.

EL ex bicampeón mundial de los pesos mínimo y minimosca Rosendo Álvarez organiza la inusual cartelera en la que se medirán 16 púgiles nicaragüenses en el gimnasio multiuso Alexis Argüello.

A diferencia de la mayoría de los países, el gobierno del presidente Daniel Ortega no ha implementado medidas de distanciamiento social para frenar la propagación del virus y es de las pocas naciones en el mundo donde la actividad deportiva con público en las tribunas no se ha detenido, incluido el béisbol.

En una entrevista con The Associated Press, Álvarez destacó que "este es el único gimnasio del mundo que está abierto y con actividad este sábado". Aseguró que no le parece mal realizar la velada "porque aquí no hay coronavirus".

"Aquí no tenemos coronavirus ni hay cuarentena, los tres muertos (reportados hasta ahora por el Ministerio de Salud) vinieron de afuera y en el país nadie se ha contaminado" por COVID-19, adujo el excampeón, que colgó los guantes en 2006.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuestionó recientemente al gobierno nicaragüense por desatender los protocolos básicos frente a la pandemia.

JM