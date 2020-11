Miles de peruanos rechazan en las calles a su nuevo presidente

A pie, en bicicleta y en automóvil, miles de peruanos marcharon en Lima y otras ciudades del país en rechazo al nuevo presidente, Manuel Merino, en una protesta convocada por colectivos sociales.

Algunos vestidos de emperadores incas, otros con camisetas blanquirrojas de la selección peruana de futbol, los manifestantes coparon la céntrica plaza San Martín y el parque del distrito turístico de Miraflores, en el sur de la ciudad, para expresar su oposición al nuevo Gobierno.

Un grupo que intentó llegar al Congreso fue dispersado por la policía con gases lacrimógenos. Los manifestantes quemaron objetos y se enfrentaron con piedras y palos a los uniformados.

“Amo mi Perú me avergüenzan los que gobiernan”, “Merino no es presidente”, “El Congreso es pandemia que no termina”, “Ni el covid nos hizo tanto daño como Merino”, decían carteles desplegados en la plaza San Martín cercana al Congreso.

Algunas personas vestían de negro en señal de luto en el tercer día consecutivo de protestas contra el nuevo Gobierno que asumió el martes, un día después de que el Congreso destituyera a Martín Vizcarra en un juicio relámpago por denuncias de supuesta corrupción.

“La gente está defendiendo la democracia contra el abuso de poder”, dijo el legislador centrista Gino Costa, del partido Morado, que votó contra la destitución.

Muchos manifestantes golpeaban cacerolas, una estruendosa protesta que pocas veces se había visto antes en Perú.

El nuevo gobierno es ilegítimo, según Vizcarra

Tres días después de ser destituido en un juicio político relámpago, el expresidente peruano Martín Vizcarra cuestionó la legalidad y legitimidad del nuevo Gobierno de Manuel Merino. El Congreso destituyó a Vizcarra la noche del lunes por “incapacidad moral” al cierre de un segundo juicio político en su contra en menos de dos meses, tras denuncias de que había recibido sobornos para autorizar obras públicas cuando era gobernador de la región de Moquegua en 2014, cargos que niega.