Milei promociona criptomoneda que colapsa horas después y genera pérdidas millonarias

El presidente argentino, Javier Milei, promocionó el viernes por la tarde una nueva criptomoneda que, según anunció en sus redes sociales, tenía como objetivo "impulsar el crecimiento económico mediante el financiamiento de pequeñas empresas y emprendimientos". Sin embargo, horas más tarde, la criptomoneda sufrió una caída abrupta, generando pérdidas millonarias para los inversores que participaron brevemente, de acuerdo con portales financieros.

La criptomoneda, denominada $LIBRA, podía adquirirse a través de un enlace que redirigía al sitio web vivalalibertadproject.com, en referencia a la célebre frase que Milei utiliza para cerrar sus discursos y publicaciones en redes sociales.

El presidente fijó el mensaje promocional en su perfil de X, anteriormente Twitter, donde permaneció visible durante unas cuatro horas antes de ser eliminado. Posteriormente, Milei publicó un nuevo mensaje en el que ofreció su versión de los hechos.

"Hace unas horas publiqué un tweet (sic), como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que no tengo vinculación alguna", escribió. "No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidió no seguir dándoles difusión (por eso he borrado el tweet)".

El jefe de Estado arremetió luego contra "las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño", antes de despedirse con el acrónimo VLLC! (Viva la Libertad, Carajo).

La operación que tuvo al presidente argentino como protagonista y principal artífice de amplificación se conoce en el mundo de las criptomonedas como "Rug pull", un tipo de inversión donde un desarrollador lanza un token atractivo para captar aportantes y luego retirar los fondos, ya inflados, y abandonar el proyecto, dejando a esos tokens sin valor. Según el sitio Dex Screener y otros de inversiones, esa operación ocasionó pérdidas por el orden de entre 80 y 100 millones de dólares.

De inmediato surgieron los cuestionamientos, primero, por parte de economistas que advirtieron que solo cinco billeteras digitales se habían hecho con el 80% de los tokens y que el sitio en cuestión era de reciente creación, lo que alertaba las sospechas de fraude.

Luego algunos legisladores de oposición exigieron una interpelación al jefe del Ejecutivo, al señalar que la promoción de Milei se contradice con algunos artículos del Código Penal que castigan la manipulación informática con multas de lucro personal y sanciona a los funcionarios públicos que intervienen en un contrato u operación por razón de su cargo.

