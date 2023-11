Tres de cada cuatro especies de plantas que no han sido aún descubiertas, se encuentran ya en peligro de extinción, revela un estudio internacional en el que participan científicas del Instituto de Biología (IB) de la UNAM, de acuerdo con una publicación de UNAM Global TV.

Las especies de plantas se están extinguiendo 500 veces más rápido de lo que se dio antes de la existencia del ser humano en la naturaleza.

El reporte, recientemente, publicado por el Royal Botanic Gardens Kew y titulado “State of the World’s Plants and Fungi (SOTWPF) 2023”, indaga el estado de las plantas en el mundo, por lo que en su elaboración participaron investigadores de los cinco continentes, quienes aportaron sus conocimientos como expertos en diferentes linajes de plantas y hongos, así como en estrategias analíticas.

UNAM Global TV detalló, que en el caso de Carolina Granados Mendoza y la investigadora posdoctorante Katya Romero Soler, también del IB, contribuyeron a la reconstrucción de la historia evolutiva de 14 familias de plantas clasificadas en el orden de Poales, entre las que se encuentran el arroz, maíz, sorgo, piña y papiro, que tiene unas 24 mil 300 especies, y de las cuales las expertas codificaron cerca de mil, correspondientes a la familia de las bromelias, buscando indagar cómo es que este linaje ha prosperado tanto en hábitats abiertos como cerrados.

El equipo conformado por investigadores de 11 países reveló en el “State of the World’s Plants and Fungi (SOTWPF) 2023” que el ancestro compartido del orden Poales se originó hace unos 120 millones de años en la parte occidental del antiguo continente de Gondwana, es decir, las familias que vemos hoy en día evolucionaron tempranamente en la historia, extendiéndose desde sitios discretos, hasta colonizar hábitats principalmente abiertos y a lo largo del mundo en diferentes tiempos, velocidades y latitudes, señala el artículo.

MV