Manifestantes a favor de Palestina piden a López Obrador romper relaciones con Israel

Israel declaró la guerra a Hamas luego de que el grupo islamista perpetrara el pasado 7 de octubre una escalada terrorista sin precedentes sobre territorio israelí, con lanzamiento de misiles sobre varias ciudades, asesinatos y centenares de secuestros. La respuesta israelí, con bombardeos y operaciones terrestres sobre Gaza, se ha cobrado la vida de más de 16.000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad del territorio palestino, aunque actualmente han pactado tegua, aún hay estragos en las ciudades.

Este miércoles en el centro de Ciudad de México, miles de manifestantes se hicieron presentes para demostrar su inconformidad con la guerra que azota a Medio Oriente, específicamente entre Hamás e Israel. Los y las participantes se hicieron presentes para pedirle al presidente de la República Mexicana que rompa las relaciones diplomáticas con Israel.

"Le pedimos a López Obrador que rompa relaciones con Israel. El Estado mexicano tiene varias relaciones, sobre todo económicas y militares con el estado de Israel, sin ser tan fuertes como los de Estados Unidos u otros estados, pero sí las hay. Hay que romperlas", manifestó una joven, representante de los judíos antisionistas y que prefirió el anonimato.

Asimismo, Antonio Aguirre resaltó la importancia de que, siguiendo el ejemplo de España, México reconozca oficialmente al Estado de Palestina y proceda "a romper relaciones con Israel".

Ahmed Shurrab, residente de la Franja de Gaza que llegó a México hace 10 días y que lleva desde 2013 sin regresar a su país, enfatizó que la situación allí está "muy mal" porque las personas no tienen recursos para vivir y "hacer una vida normal". "Tenemos fe en que esta guerra pare. Tenemos el derecho a vivir en paz. Esto no empezó el 7 de octubre, durante todo el año tuvimos problemas. No tenemos justicia y buscamos esto", expresó Shurrab.

A día de hoy, las negociaciones entre Israel y Hamás lograron una tregua y actualmente hay "avances muy positivos" para implementar una segunda extensión humanitaria en la Franja de Gaza, iniciada el pasado viernes, según informaron fuentes de seguridad egipcias.

Desde el pasado viernes, Hamás liberó a 60 rehenes israelíes y a 21 extranjeros, mientras que Israel puso en libertad a 180 prisioneros palestinos.

La tregua, que lleva seis días en curso, ha facilitado la llegada masiva de ayuda humanitaria al territorio palestino sitiado, cuando hoy se cumplen 53 días desde el inicio de la guerra.

Pero aún así la joven aclaró que durante la tregua, el Estado de Israel siguió violentando a palestinos tanto en Gaza como en Cisjordania.

"Sabemos que es un Estado violento siempre y está bien que no haya bombardeos, pero no es suficiente", destacó.

Además, Aguirre enfatizó que no vislumbra un desenlace favorable para Palestina debido a la falta de apoyo de otros países, pero subrayó la necesidad de tomar medidas para abordar la situación.

"Hace un año fui a Cisjordania y es lamentable porque están prisioneros en su propio país. No pueden estar masacrando un país ante los ojos del mundo y que nadie haga algo. (...) Es una masacre, un genocidio", expresó.

El apoyo de México a Palestina

Decenas de pancartas con consignas como '75 años de muerte y destrucción. Palestina libre' o 'Gaza vive. Palestina resiste', junto con cánticos que exigían un 'Alto al fuego', expresaron el respaldo al pueblo palestino desde El Ángel de la Independencia hasta el Zócalo en el Día Internacional de Solidaridad con Palestina.

"Lo que estamos viendo en México y en todo el mundo es la movilización masiva de la gente. Espero que sigamos presionando y saliendo a las calles para hacer suficiente presión para que caiga el estado de Israel", afirmó la joven.

Shurrab concluyó expresando su agradecimiento a todos los mexicanos que están respaldando "el derecho a vivir".