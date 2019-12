Lula da Silva festeja su libertad jugando "cascarita" con aliados 

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, dos veces condenado por corrupción, disputó un partido de futbol con sus principales aliados para celebrar su libertad, que recobró en noviembre tras 580 días preso.

“Mientras ellos transmiten odio, nosotros vamos aquí a transmitir alegría, futbol y amor”, dijo el ex mandatario, en alusión al Gobierno de Jair Bolsonaro, su mayor adversario político y quien el próximo 1 de enero cumplirá un año en el poder.

Lula pretende, a partir del mes próximo, recorrer Brasil para hacer oposición al líder ultraderechista y apuntalar los apoyos para el Partido de los Trabajadores (PT) de cara a las elecciones municipales de 2020.

El acto reunió a intelectuales, parlamentarios, líderes sociales y artistas afines a Lula, como el cantautor Chico Buarque, uno de los más famosos representantes de la música popular brasileña.

Fernando Haddad, ex alcalde de Sao Paulo y ex candidato presidencial, y Celso Amorim, ex canciller brasileño, formaron parte de la oncena del líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien gobernó Brasil entre 2003 y 2016.

Cristiano Zanin Martins, uno de los abogados de Lula, participó en el encuentro al que calificó de “simbólico porque marca y celebra la libertad del ex presidente”.

Zanin afirmó que en 2020 seguirán buscando la “nulidad total de todos los procesos en contra, pues Lula no tuvo el derecho a un juicio justo e imparcial”. En ese sentido, recordó que aún tramitan dos recursos en el Tribunal Supremo que piden la suspensión de los procesos abiertos por el entonces juez Moro y otro contra los fiscales de la Lava Jato.