En uno de sus habituales videos del tipo video blog, el youtuber, empresario e influencer mexicano, Luisito Comunica, estuvo de visita en Santa Cruz del Islote, Colombia, la tierra más densamente poblada de todo el mundo. Esta isla de aproximadamente una hectárea de tamaño cuenta con entre 800 y 1,000 personas ocupando el pequeño territorio, lo cual da un cálculo de 60 mil personas por kilómetro cuadrado. La tierra completa se puede atravesar,de extremo a extremo, en apenas unos cinco minutos.

El tránsito dentro de la isla se realiza exclusivamente a pie, atravesando estrechos callejones que a veces desembocan en las propiedades de los habitantes. No solo hay que sortear a los vecinos y sus pertenencias; también hay que poner atención en la caminata para no molestar a los gallos que son uno de los principales entretenimientos del lugar. Con respecto a ello, debido a que la única forma de obtener energía eléctrica es mediante una planta de combustible, durante el día no hay luz en ninguna casa, los platillos de Direct TV instalados en los techos de las casas, solo se encienden por la noche.

El poblado cuenta con una sola clínica de salud con la capacidad de atender exclusivamente atención médica inicial. El lugar contaba con una escuela, la Institución Etnoeducativa Archipiélago de San Bernardo, sin embargo, debido a la falta de mantenimiento, esta acaba de cerrarse hace unos meses por seguridad. Hay también una sola iglesia la cual pertenece al Movimiento Misionero Mundial.

Sin embargo, no todo es terrible en Santa Cruz del Islote. El crimen es prácticamente nulo, al grado de que no existe la policía pues no es necesaria. Además, las estrechas calles siempre se mantienen limpias. El sistema de recolección de basura es mediante una embarcación que acude a la isla periódicamente. De esta misma forma se abastecen los productos de fuera.

Debido al tema de la electricidad, las actividades como lavar la ropa se deben de realizar por la noche. Además, los habitantes deben utilizar grandes hieleras para evitar que sus alimentos perecederos se descompongan con el fuerte calor que azota a la isla. Durante la madrugada, la marea incomunica este territorio debido al fuerte movimiento del océano. Incluso, cuando el temporal es malo, el agua del mar inunda el poblado.

Lo más curioso es que a unos minutos en lancha se encuentran unas islas que albergan hoteles de lujo paradisiacos y amplios. En ese mismo sentido, el cementerio se encuentra en un islote separado puesto que en Santa Cruz del Islote no habría manera de dar santa sepultura a los difuntos.

El lugar es conocido como el futuro del mundo debido a que se estima que sea un modelo posible ante la expansión de las construcciones y el aumento poblacional de las ciudades.

 

