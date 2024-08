Le salvaron la vida, testimonio de pasajero que no abordó vuelo que se estrelló en Sao Paulo

El día de hoy viernes 9 de agosto, en la ciudad de Vinhedo de São Paulo, Brasil, se estrelló un avión modelo ATR-72 que partió de Cascavel, Paraná, con destino a Guarulhos. Según la compañía Voepass Linhas Aéreas, a bordo del avión se encontraban 57 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación, horas más tarde del fatal accidente, el Ayuntamiento informó que no hubo sobrevivientes.

La cadena de televisión brasileña TV Globo logró entrevistar a un hombre que no abordó el vuelo, llamado Adriano Assis. Al parecer, varias personas no pudieron tomar el vuelo porque fueron comprados por otra aerolínea y no sabían que debían abordar el avión Voepass. Aún conmocionado, Adriano compartió lo siguiente cuando se le preguntó sobre los hechos:

“Cuando llegué aquí, estaba esperando a ver si abría. No había nadie en el mostrador, me quedé arriba y tomé un café. El micrófono no avisó de nada, ni tampoco las partituras. Ya eran las 10:30, había una cola enorme... cuando eran las 10:41, más o menos, la gente decía que ya no iba a abordar. Y eso fue todo”.

Adriano también declaró a TV Globo que incluso discutió con un empleado para ingresar a la aeronave, pero su solicitud fue denegada:

“Él me salvó la vida, hombre. Hizo su trabajo. Si él no hubiera hecho su trabajo, tal vez yo no estaría aquí ".

