La esposa de Guaidó asistirá a recolección de ayuda para Venezuela

Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por más de medio centenar de países, asistirá este sábado en Miami a una jornada de recolección de ayuda para el pueblo venezolano en la que sus promotores esperan reunir "centenares de toneladas".

"La ayuda está llegando (a Venezuela) por más que la dictadura niegue la crisis humanitaria y haya tratado de bloquearla", subrayó este martes Lester Toledo, designado por Guaidó coordinador internacional de la Ayuda Humanitaria.

Toledo, que llegó a Miami procedente de Panamá, donde, según dijo es posible que pronto esté funcionando otro centro de acopio de la ayuda, como los que ya hay en Colombia, Brasil y Aruba, participó en una rueda de prensa en la sede de la Coalición Ayuda y Libertad Venezuela en Miami, que se inauguró oficialmente con esta actividad.

Marisol Diegues, directora del Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela en Miami, y Rodrigo Diamanti, responsable de Voluntarios por Venezuela, que cuenta con más de un millón de integrantes en todo el mundo, acompañaron a Lester Toledo en su presentación.

Según Lester Toledo, el pueblo venezolano va a poder ver en una fecha no determinada cómo Guaidó, la "primera dama" Fabiana Rosales y la Asamblea Nacional entregan la ayuda que países, instituciones y personas siguen donando solidariamente después del 23 de febrero.

Ese día el "usurpador" Nicolás Maduro "quemó en la cara de la gente", que sufre la crisis humanitaria, comida y medicamentos, recordó Lester Toledo.

Todavía no se va a anunciar el día de esa "fotografía", como tampoco se anuncia cada entrada de un cargamento de la ayuda que por diversos "métodos" ha seguido llegando a Venezuela, subrayó.

"La ayuda no ha parado de llegar ni un solo día, ni una sola hora y hay voluntarios en todo el mundo que han seguido trabajando y recolectando" lo que el pueblo venezolano necesita, agregó.

Toledo manifestó que antes del 23 de febrero se informaba públicamente de todo lo relacionado con la operación de entrega de la ayuda, pero en esta "segunda fase" no se dan detalles.

El coordinador anticipó que el evento del sábado con Fabiana Rosales como participante tendrá una "mega respuesta" de la gente de Miami como corresponde a una "mega crisis humanitaria" como la que atraviesa Venezuela y aseguró a los donantes que su ayuda llegará al pueblo venezolano.

Marisol Diegues, que lleva años enviando ayuda a Venezuela desde Miami con su propia organización, pidió a la gente que done alimentos no perecederos y medicamentos con receta o sin receta no vencidos, vitaminas, insumos ortopédicos y hospitalarios, fórmulas para niños pequeños, pastillas potabilizadoras de agua y desparasitadoras.

No recibirán, porque no tienen capacidad para manejarlos, juguetes, ropa, calzados o sábanas.

Fabiana Rosales, quien está realizando una gira por países que apoyan a su esposo, que preside la Asamblea Nacional, que está controlada por la oposición a Maduro, será recibida este miércoles por el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, en la Casa Blanca.

Una funcionaria de la Casa Blanca informó del encuentro, en el que Pence "reiterará de nuevo el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la defensa una Venezuela libre".

Pence conoció a Rosales durante su visita a Bogotá el pasado 25 de febrero, cuando se reunió con Guaidó y participó en una reunión del Grupo de Lima sobre la crisis en Venezuela.

Más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza, consideran que Maduro no es el presidente legítimo por haber sido reelegido en unas elecciones que no consideran legales ni democráticas y reconocen como presidente encargado a Guaidó, quien el pasado 23 de enero se proclamó como tal invocando varios artículos de la Constitución.

OB