La UE urge pronto acuerdo para salida del Reino Unido

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señaló hoy que el próximo 12 de abril era la fecha límite para la aprobación parlamentaria del acuerdo de salida de la Unión Europea, de lo contrario el Reino Unido se retiraría del bloque o tendría que firmar un largo retraso.

"El 12 de abril es la última fecha posible para la aprobación del acuerdo de salida. Si no se ha producido antes, no será posible ninguna otra prolongación"

Juncker señaló este miércoles en el Parlamento Europeo que "el 12 de abril es la última fecha posible para la aprobación del acuerdo de salida. Si no se ha producido antes, no será posible ninguna otra prolongación de corta duración".

"Después del día 12 podríamos poner en peligro el desarrollo de las elecciones europeas y el buen funcionamiento de la Unión Europea estaría amenazado", indicó, en declaraciones que citó The Guardian.

Precisó que después de esa fecha el Reino Unido se enfrentaría a un Brexit sin acuerdo, pero que el bloque comunitario no "echaría" a un estado miembro, en referencia a la posibilidad de una extensión prolongada del artículo 50.

Sin embargo, dijo, "creo que un no acuerdo a medianoche del 12 de abril es ahora un escenario muy probable. No es el resultado que quiero. Pero es un resultado para el que me he asegurado de que la Unión Europea esté lista".

"Hemos estado preparándonos desde diciembre de 2017. Siempre hemos sabido que la lógica del artículo 50 hace que el resultado por defecto no sea un acuerdo. Durante mucho tiempo hemos sido conscientes del equilibrio de poder en la Cámara de los Comunes", añadió.

De esta manera el presidente de la Comisión Europea rechazó la solicitud de la primera ministra Theresa May de una corta ampliación del periodo de salida de la mancomunidad, para ganar tiempo y buscar la forma de desbloquear su plan de retiro en el parlamento, que ha sido rechazado en tres ocasiones.

Si la primera ministra logra un acuerdo parlamentario antes del 12 de abril, el Reino Unido seguirá siendo un estado miembro de la mancomunidad hasta el 22 de mayo para permitir que se apruebe la legislación de retiro necesaria.

