Una infección bacteriana adquirida en una piscina ha llevado al joven bogotano Javier Acosta a solicitar la eutanasia, después de desarrollar cáncer. Su solicitud ha sido aprobada y está programada para el día de hoy viernes 30 de agosto , día en el cual dejará de existir.

Javier Acosta, un residente de Bogotá de 36 años, sufrió un accidente hace nueve años que lo dejó en silla de ruedas, cambiando radicalmente su vida. Contrajo una bacteria en una piscina que desencadenó una infección grave, la cual se propagó a sus huesos. A pesar de los esfuerzos médicos, la infección evolucionó a cáncer de sangre, según informó Noticias Caracol.

Después de cinco años de intensas luchas contra esta enfermedad, los tratamientos no han tenido éxito y el cáncer ha comenzado a extenderse a su cabeza. Incapaz de caminar y con la enfermedad empeorando, Acosta decidió optar por la eutanasia en lugar de permanecer en un hospital a la espera de que el cáncer termine con su vida.

En sus declaraciones, Javier explicó que contrajo la bacteria durante un viaje a Tuluá para ver un partido de fútbol del equipo Millonarios. La bacteria, una levadura resistente incluso a los antibióticos, se extendió a sus huesos y tejidos, y finalmente afectó su sangre, causando leucemia.

"Aunque me ofrecieron amputar la pierna, eso no garantizaba que la bacteria desapareciera. Rechacé esa opción y decidí solicitar la eutanasia," comentó Acosta. Agregó que no puede imaginarse viviendo sin sus piernas, en una cama, con antibióticos, mientras su hija pierde su infancia y juventud cuidándolo.

Javier Acosta, actualmente internado en el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, compartió un video en sus redes sociales donde solicitó el procedimiento de eutanasia, el cual está permitido solo cuando se puede comprobar un dolor tan severo que hace imposible la vida. En el video, reveló que el procedimiento ha sido aprobado y que ha recibido la fecha y hora para su deceso.

"Me voy de este mundo el viernes 30 de agosto a las 12:00 del día," anunció Javier. Expresó que, a pesar de su tranquilidad, se siente angustiado por el dolor que deja a su familia: "Me voy llevándome el dolor de mi mamá, mi hermana, mi hija y mi familia. Estoy viendo cómo se tienen que despedir."

En el emotivo video, Acosta destacó el sufrimiento que ha pasado y la lucha constante por su vida, esperando finalmente encontrar paz el próximo viernes. "Todos vieron lo que sufrí y luché. El viernes estaré descansando. Se acabó la vida para Javi," concluyó.

“Desmienten” que sea una bacteria contraída en la alberca

Ingrid Katherine Rengifo, secretaria de Salud del departamento del Tolima, desmintió que Javier Acosta haya contraído la enfermedad a causa de una bacteria en una piscina. Esta aclaración se produjo después de que Acosta se volviera viral en las redes sociales al afirmar que había contraído una supuesta bacteria en una piscina de Melgar, tras perder movilidad debido a un accidente de tránsito.

Rengifo explicó que "es prematuro afirmar que el cáncer se originó por una bacteria adquirida en una piscina; además, en este caso se habría presentado un hongo y no una bacteria". La funcionaria subrayó la dificultad de identificar con precisión el origen de una infección sin una investigación detallada. “Determinar el lugar exacto donde se adquirió un hongo es complejo y requiere una investigación rigurosa” , enfatizó.

BB