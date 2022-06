Italia: Por celos, mujer mata a su hija de cinco años y finge secuestro

Una mujer fue arrestada después de que admitiera haber matado a su hija de cinco años en Sicilia, Italia; primero declaró que encapuchados se llevaron a la niña a cambio de un rescate.

"Tengo en mi mente la imagen del cuchillo, pero no recuerdo de dónde lo saqué y tampoco recuerdo haber hecho daño a la niña"

La menor Elena Del Pozzo fue encontrada en la semana en un campo cercano a su casa en Mascalucia, un pueblo en la provincia de Catania.

The Guardian reportó que Martina Patti, de 23 años, había dicho a la policía que tres hombres encapuchados, uno de ellos armado con una pistola, abrieron la puerta de su automóvil y se llevaron a la niña después de que la recogiera de la guardería.

Patti de 23 años, era una mujer aparentemente normal. Asistía a la Facultad de Ciencias de la Enfermería de Mesina, pero su confesión inicial estaba llena de incongruencias, reportó El Mundo. Después de horas de preguntas, Patti admitió que se lo había inventado todo. "La maté".

"Sólo recuerdo haber llorado mucho"

La joven llevó a la policía al lugar donde estaba el cuerpo, que había sido escondido bajo la tierra. Ha sido arrestada bajo sospecha de asesinato y ocultar un cadáver. La niña había sido apuñalada y colocada en varias bolsas de basura.

"No recuerdo si me llevé algún objeto de casa. Eran las 14:30 horas y nos dirigimos hacia el campo que indiqué a los carabinieri. Era la primera vez que llevaba a la niña a aquel campo... tengo en mi mente la imagen del cuchillo, pero no recuerdo de dónde lo saqué y tampoco recuerdo haber hecho daño a la niña, sólo recuerdo haber llorado mucho", declaró.

De acuerdo con el Mundo, la mujer relató: "No recuerdo dónde puse el cuchillo. Antes de ir a casa de mis padres me cambié de ropa, pero la ropa que llevaba cuando estaba con la niña no estaba manchada de sangre, sólo tenía los brazos manchados y recuerdo haber llorado mucho... Cuando me encontré con mis padres y con Alessandro (su expareja) me inventé la historia de que nos habían retenido y habían secuestrado a la niña, aprovechando la historia de unas amenazas que había recibido Alessandro".

"Un crimen horrendo"

Las autoridades describieron "un crimen horrendo cometido de manera solitaria" por alguien que "no sabía por qué" lo había hecho. La mujer supuestamente declaró: "No recuerdo lo que pasó por mi mente cuando apuñalé a mi hija (...) No recuerdo haber enterrado a la niña, pero seguramente fui yo", dijo, según El Mundo.

Citando una nota del fiscal de Catania, Rai News informó que Patti pudo haber sido impulsada por los celos hacia la novia actual de su expareja, a quien no podía tolerar que "demuestre afecto hacia su hija".

La abogada defensora Gabriele Celesti le dijo a Rai: "Fue un interrogatorio dramático de una mujer destruida y juzgada que hizo algo que ella tampoco pensó que podía hacer".

Enzo Magra, el alcalde de Mascalucia, dijo: "Estoy conmocionado. Al escuchar la noticia, me eché a llorar. Es un drama que nunca quisimos escuchar".

JM