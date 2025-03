Israel lamenta que los países árabes no acepten el plan de Trump para Gaza

El Gobierno de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, lamentó la decisión tomada por los líderes de la Liga Árabe durante la cumbre extraordinaria a la que asistieron hoy líderes árabes, de la Unión Africana (UA) y de la Unión Europea (UE). En esta reunión, el plan adoptado para la reconstrucción de Gaza fue el plan que propuso Egipto sin valorar la idea de Donald Trump.

El Ministerio de Asuntos Exteriores declaró, en un mensaje en X, que " la idea del presidente Trump es una oportunidad para que los gazatíes tengan libertad de elección basada en el libre albedrío. ¡Eso es lo que se debería haber impulsado! ".

Donald Trump había puesto una fuerte presión en los países árabes, Egipto como Jordania, para que acepten a cientos de miles de palestinos, lo que no aceptaron los Estados de la región. Este proyecto estadounidense tenía como objetivo final que Estados Unidos asuma el control del enclave y lo convierta en "la Riviera de Oriente Medio" con el beneplácito de Israel .

Según Israel, la declaración oficial de fin de cumbre " no aborda las realidades de la situación tras el 7 de octubre " pues no menciona ni condena el ataque de Hamás y además confía en la Autoridad Palestina y en la Agencia de la ONU para los Refugiados (UNRWA) lo que no quiere hacer Israel que considera que la UNRWA apoya al terrorismo .

"El ataque de Hamás contra Israel ha desestabilizado toda la región. Su régimen de terror en Gaza impide cualquier posibilidad de seguridad para Israel y sus vecinos. Por tanto, en aras de la paz y la estabilidad, no se puede dejar a Hamás en el poder ", justificó el ministerio de Exteriores, que instó a los países árabes a que colaboren "para crear un futuro de estabilidad y seguridad en la región".

El plan egipcio

El plan egipcio, adoptado en la cumbre celebrada en la Nueva Capital Administrativa egipcia en la que también estuvieron presentes el secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, prevé una inversión de 53.000 millones de dólares y más de cinco años de trabajo divididos en varias fases .

En un primer momento, se contempla una fase de "recuperación temprana" de seis meses en la que se invertirán 3.000 millones de dólares para realizar los trabajos iniciales de desescombro y habilitar siete zonas para acoger a más de 1,5 millones de palestinos de forma temporal.

La primera fase de reconstrucción duraría dos años y costaría 20.000 millones de dólares para desescombrar, restaurar unas 60.000 residencias "destruidas parcialmente", y construir 200.000 nuevas para dar alojamiento a 1,6 millones de personas.

También se contempla instalar dos estaciones desalinizadoras de agua, dos depósitos de agua potable, otros dos para riego y dos estaciones para el tratamiento de aguas residuales.

Dos años y medio y otros 30.000 millones de dólares serán necesarios para completar la segunda y última fase de reconstrucción, en la que se prevé terminar con las redes de servicios esenciales.

En total, la Franja de Gaza contará con unas 460.000 unidades de vivienda para alojar a tres millones de personas .

