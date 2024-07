Israel confirma la muerte de Rafaa Salameh, mano de derecha del "numero dos" de Hamás

El Ejército israelí confirmó este domingo la muerte ayer en un ataque en Mawasi del comandante de la brigada de Jan Yunis del brazo armado de Hamás, Rafaa Salameh, mano derecha del "número dos" del grupo en la Franja de Gaza y su jefe militar, Mohamed Deif, de quien no se ha confirmado su muerte aún.



"Ayer sábado, siguiendo la inteligencia del Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel, la Fuerza Aérea atacó y eliminó al comandante de la brigada Jan Yunis de Hamás, Rafaa Salameh. Era uno de los colaboradores más cercanos de Deif y uno de los autores intelectuales de la masacre del 7 de octubre", indicó un comunicado castrense.



Israel llevó a cabo ayer un ataque contra una vivienda en Mawasi, considerada "zona humanitaria" en el área de Jan Yunis -sur de la Franja- , dirigido a matar a Mohamed Deif, jefe de las Brigadas al Qasam, ala militar de Hamás y considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre en Israel.



Las autoridades israelíes no han confirmado todavía la eliminación de Deif en el ataque y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo anoche que no hay "aún certeza absoluta" de su muerte; mientras que Hamás se ha apresurado, sin aportar pruebas, a desmentir su fallecimiento en el ataque.



El ataque causó además al menos 90 muertos y más de 300 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás.



El Ejército israelí justificó el ataque contra un área catalogada por ellos mismos como "zona humanitaria" diciendo que el bombardeo fue preciso, y que se produjo en un complejo de Hamás ubicado en una zona abierta, rodeado de árboles y edificios, y no en las tiendas de campaña de Mawasi, donde residen cientos de miles de desplazados.



Salameh se unió a Hamás a principios de los noventa y fue designado comandante del batallón de Jan Yunis y Al Qarara de las Brigadas al Qasam, bajo el mando de Mohamed Sinwar, hermano de Yahya Sinwar, jefe de Hamás dentro de la Franja y hombre con más poder dentro del grupo en este momento, también artífice de los ataques del 7 de octubre. Este sigue en paradero desconocido.



"Salameh tuvo un papel importante en el secuestro del soldado israelí Gilad Shilat durante la Operación Margen Protector en 2014. Estuvo al mando del apoyo de combate y los planes defensivos de Hamás", indicó el Ejército.



En 2016 reemplazó a Mohamed Sinwar como comandante de la Brigada Jan Yunis, una de las más poderosas de Hamás, y en este puesto Salameh estaba al mando de todos los efectivos de la brigada y "era responsable de todos los lanzamientos de proyectiles que se disparaban desde la zona hacia territorio israelí".

Te puede interesar: Balacera en Alemania deja varios muertos y heridos



"Salameh también estuvo al mando de dos túneles terroristas ofensivos que fueron desmantelados en Jan Yunis en la Operación Guardián de los Muros, en mayo de 2021. En esta operación, 18 terroristas que intentaron infiltrarse en territorio israelí por ese túnel fueron eliminados", señala el comunicado militar.



Según Israel la eliminación de Salameh "obstaculiza significativamente las capacidades militares de Hamás".



El jefe de la agencia de seguridad Shin Bet, Ron Bar, afirmó hoy que las fuerzas israelíes mataron en la última semana a 25 milicianos que participaron en el ataque del 7 de octubre.



"El ataque en Jan Yunis es el resultado de la inteligencia quirúrgica, que comienza con el esfuerzo que ustedes han estado haciendo aquí en los últimos meses", aseveró Bar durante una visita a las tropas en Rafah, sur de Gaza, sobre el bombardeo con cinco misiles ayer en Mawasi dirigido contra Deif.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV