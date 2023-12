Israel ataca Gaza de nuevo tras el fin de la tregua

La Guerra entre Hamás e Israel volvió a detonar el viernes con ataques aéreos a viviendas y edificios en la Franja de Gaza, esto minutos después de que finalizó una semana de tregua. Las densas nubes de humo oscuro se alzaron al cielo desde el territorio asediado, donde las autoridades sanitarias reportaron docenas de palestinos muertos. Entre tanto, Israel dejó caer panfletos sobre la Ciudad de Gaza y el sur del enclave, exhortando a la población civil a escapar para evitar los combates.

Los milicianos en Gaza volvieron a lanzar cohetes a Israel, a la par que estallaron enfrentamientos entre Israel y milicianos de Hezbollah a lo largo de su frontera norte con el Líbano.

El regreso de la guerra significa la agravación de los padecimientos en Gaza. Unas 2 millones de personas —casi la totalidad de su población— están hacinadas en el sur del territorio. Al comienzo de la guerra, Israel exhortó a la gente a concentrarse en ese sitio, y desde entonces ha jurado amplificar el ataque terrestre. Imposibilitada de ir al norte de la franja o al vecino Egipto, la gente palestina no tiene otra alternativa que desplazarse dentro de la franja de 220 kilómetros cuadrados.

La vuelta de las hostilidades incrementa los temores por la suerte de cerca de 140 rehenes que Hamás mantiene retenidos después de liberar a un centenar durante la tregua. Para las familias de los rehenes restantes, el colapso de la tregua fue un golpe duro para las esperanzas de que sus seres queridos pudieran ser los siguientes en salir después de días de ver a otros rehenes recuperar su ansiada libertad.

Qatar, que ha ejercido la función de mediador junto con Egipto, informó que sus negociadores siguen intentando llegar a un acuerdo para reanudar la tregua. Israel y Hamás intercambiaron acusaciones por el final de la tregua, pero el Ministerio del Exterior qatarí destaca el rol de Israel en la reanudación de los combates, señalando que "obstaculiza los esfuerzos de mediación y exacerba la catástrofe humanitaria".

En la víspera, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunió con funcionarios israelíes, a quienes exhortó a no dañar a los civiles palestinos en su campaña para exterminar a Hamás. Blinken se reunió el viernes con cancilleres árabes al margen de una cumbre climática global en Dubái.

No quedaba claro en qué medida el primer ministro, Benjamin Netanyahu, hará caso de los argumentos de Estados Unidos, el aliado más importante que tiene Israel.

La oficina de Netanyahu declaró este viernes que Israel "está comprometido con los objetivos de la guerra", es decir, liberar a los rehenes y aniquilar a Hamás, que gobierna Gaza desde 2007.

En respuesta a las peticiones de Estados Unidos, el alto mando israelí reveló un mapa en el que la Franja de Gaza está dividida en centenares de parcelas numeradas, trazadas al azar. Pidió a los residentes de cada parcela que no olvidaran el número de su ubicación para el eventual caso de una evacuación. No queda claro a dónde irán, ya que no hay zonas seguras indicadas.

Varias horas después de la reanudación de las hostilidades, el Ministerio de Salud de Gaza reportó 109 fallecidos y decenas de heridos. Israel, por su parte, comentó que alcanzó más de 200 blancos de Hamás.

Desde que comenzó el conflicto han perdido la vida más de 13 mil 300 palestinos, dos de cada tres de los cuales son mujeres o niños, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, sin distinción entre civiles y combatientes.

La cantidad real probablemente es mucho mayor, dado que el recuento se actualiza esporádicamente desde el 11 de noviembre. Existe el miedo de que haya muchos cadáveres sepultados bajo los escombros.

La guerra comenzó luego del ataque de Hamás el 7 de octubre, que asesinó a unas mil 200 personas, civiles en su mayoría, en el sur de Israel, y tomó como rehenes a unos 240 individuos. El diario The New York Times publicó que el alto mando israelí estaba enterado del plan de Hamás desde hacía más de un año.

FA