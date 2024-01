Miles de funcionarios tomaron este jueves las calles de Irlanda del Norte, en la mayor huelga convocada en la región en 50 años para reclamar mejoras salariales a un Gobierno autónomo que, no obstante, permanece suspendido desde hace más de dos años por el rechazo del unionismo probritánico a los acuerdos del Brexit.

La crisis política que sufre la región desde febrero de 2022 se ha agudizado ahora con las protestas de más de 170 mil trabajadores públicos, huérfanos de un Ejecutivo y furiosos con Londres y sus políticos locales, incapaces de cerrar pactos.

La huelga de hoy coincide con la fecha límite impuesta por el ministro británico para la región, Chris Heaton-Harris, para que los partidos formen antes de la medianoche un Gobierno de poder compartido, si bien el Partido Democrático Unionista (DUP) -segunda fuerza- ha advertido de que mantiene su veto.

Te puede interesar: Estados Unidos y Reino Unido intensifican su ofensiva; realizan nueva ronda de ataques contra Yemen

"Estamos aquí para avergonzar a Heaton-Harris", gritaban los huelguistas en un piquete en Belfast, pues entienden que el titular de Irlanda del Norte les usa como peones para presionar a los partidos, a los que ofreció en diciembre un paquete de ayuda valorado en 3 mil 300 millones de libras (3 mil 840 millones de euros) a cambio de un acuerdo de gobierno.

Tanto los sindicatos como los partidos sostienen que Londres puede liberar ya fondos para satisfacer las demandas de los funcionarios, mientras que el ministro arguye que sus salarios son competencia del Ejecutivo autónomo.

Críticas a los unionistas del DUP

Otro objetivo de los manifestantes es el DUP, liderado por Jeffrey Donaldson, que el miércoles volvió a rechazar la elección de un nuevo presidente de la Asamblea, un proceso que necesita el consenso del bloque unionista y nacionalista, según establece el acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin al conflicto en la región.

Con ese veto quedó automáticamente suspendido el siguiente paso, por el que los dos grandes partidos debían presentar a sus candidatos al puesto de ministro y viceministro principal, así como el resto de carteras que compondrán el próximo gabiente de acuerdo a los resultados de los comicios de mayo de 2022, ganados por el nacionalista Sinn Féin.

Su líder, Michelle O'Neill, aseguró que hoy es un día muy duro para los funcionarios e insistió en que el DUP no tiene motivo alguno para no entrar en un gobierno de poder compartido, más allá de que, simplemente, no desea ver a un nacionalista, por primera vez en la historia de la región, en el puesto de ministro principal.

Te puede interesar: China envía al espacio un microorganismo para estudiar posible existencia de vida en Marte

"Solo espero que Jeffrey Donaldson esté prestando atención a la difícil situación de los trabajadores y que, aunque sea a última hora, tome la decisión correcta y se sume al Ejecutivo con todos nosotros para que podamos apoyar a estos trabajadores", declaró O'Neill.

Los unionistas abandonaron el Gobierno en febrero de 2022 por su rechazo al Protocolo del Brexit para Irlanda del Norte, que imponía controles fronterizos entre Gran Bretaña y la región a fin de evitar una frontera física en la isla de Irlanda, tal y como establecen los acuerdos de paz de 1998.

Asimismo, el DUP vetó después el Acuerdo Marco de Windsor, que sustituyó al protocolo e introdujo cambios, pero mantiene a la provincia dentro del mercado único comunitario para bienes y en el mercado interno británico.

Por ello, Donaldson aún considera que ese pacto amenaza su posición en el Reino Unido y se niega a formar gobierno con el Sinn Féin, defensor de la reunificación de Irlanda.

Una nueva oportunidad

El DUP quiere seguir negociando con Londres para obtener más garantías, pese a que Heaton-Harris ha indicado que las conversaciones han terminado.

Después del revés de este miércoles y ante las escasas perspectivas de que haya un acuerdo antes de esta medianoche, el ministro ha advertido de procederá de manera "pragmática y razonable para apoyar" a la provincia.

Heaton-Harris ha expuesto anteriormente que, en este escenario de bloqueo, podría introducir una legislación de emergencia para dar más tiempo a los partidos y retrasar la convocatoria de otras elecciones autonómicas, como ya ha hecho en anteriores ocasiones.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV