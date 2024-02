Dos científicos de la Academia Nacional de las Ciencias en Estados Unidos se propusieron actualizar el antiguo (pero vigente) sistema que clasifica la intensidad de los huracanes: Saffir-Simpson.

De acuerdo con el texto publicado en Meteored, por Francisco Martín León, coordinador de la Revista del Aficionado de la Meteorología (RAM), Michael Wehner, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Berkeley Lab), y James Kossin, de la First Street Foundation, han propuesto una nueva “Categoría 6” y una actualización para la actual Categoría 5 dentro de la escala, para así lograr una mejor medición del riesgo de viento en un mundo que aumenta cada vez más su temperatura.

Así, investigaron y detallaron su extensa investigación en un nuevo artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences ( PNAS ), donde también introducen una hipotética Categoría 6 en la Escala de Viento de Saffir-Simpson, que englobaría tormentas tropicales con velocidades de viento mayor a 252 km/h o más.

Wehner y Kossin encontraron que de las 12 tormentas ocurridas en los últimos nueve años, cinco exceden la hipotética “Categoría 6” propuesta en su estudio.

Establecido a principios de la década de los 70, el sistema Saffir-Simpson tiene como propósito clasificar la fuerza de los vientos de un huracán en una escala que contempla desde:



Depresión tropical: menor a 62 km/h

Tormenta tropical: 63 a 118 km/h

Huracán Categoría 1: 119 a 153 km/h

Huracán Categoría 2: 154 a 177 km/h

Huracán Categoría 3: 178 a 208 km/h

Huracán Categoría 4: 209 a 251 km/h

Huracán Categoría 5: mayor a 252 km/h



Cambios propuestos:

Huracán Categoría 5: 252 a 309 km/h

Huracán Categoría 6: mayor a 309 km/h



MV