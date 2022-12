A pocos días de que se estrene la docuserie "Harry y Meghan" protagonizada por el Príncipe y la actriz estadounidense, se ha dado a conocer que el rey Carlos III lanzó una dura advertencia contra su hijo luego de que falleciera Felipe de Edimburgo y él heredara el manejo de algunos de sus negocios.

"Harry no está tan bien como se le hace creer a la gente. Quería dinero"

Según "Mirror", la entonces reina Isabel II tenía la esperanza de que entre Carlos II y el príncipe Harry pudiera haber una reconciliación. Sin embargo, cuando el duque de Edimburgo falleció, el esposo de Meghan Markle comenzó a "bombardear" con llamadas a la monarca y a su papá, quien se negó responderle. Ante esto, Isabel II le habría preguntado por qué.

"No soy un banco", le habría respondido Carlos III a su mamá, Isabel II.

"La difunta reina siempre estaba feliz de hablar con Harry, pero cuando él le pidió dinero, ella dijo: '¿Por qué no hablas con tu padre?' Y Harry le dijo que Carlos ya no atendía sus llamadas", dijo un insider a "The Sun", se lee en su reporte.

"Carlos insistió en que su hijo debía enviarle un correo electrónico. Los miembros de la familia, incluido William, habían dejado de hablar con Harry cuando se enteraron del contrato de su libro por temor a que lo que dijeran terminara impreso", agrega el medio inglés.

El próximo 8 de diciembre se estrenará la primera parte del documental producido por Netflix sobre la vida de Meghan Markle y el príncipe Harry, quienes continuarán lanzando quejas contra la familia real británica.

JM