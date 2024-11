El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, insistió en que los países de la UE estén “más unidos” y sean “más rápidos” en la toma de decisiones de apoyo a Ucrania, que cree que en ocasiones han “tardado demasiado”.

“Para utilizar el lenguaje del poder, para demostrar que se tiene poder, hay que estar unidos. Si no estás unido no puedes mostrar poder. Y demasiadas veces no hemos estado unidos”, indicó Borrell previo a su participación en el Consejo de ministros comunitarios de Exteriores, el último que presidirá en su mandato.

El político español declaró que en el Consejo, donde se toman las decisiones por unanimidad en política exterior, “demasiadas veces la discusión ha durado demasiado”.

“No puedes pretender ser una potencia geopolítica si tardas días, semanas y meses en llegar a acuerdos para poder actuar”, subrayó. Dijo que su “último llamado” a sus colegas será que estén “más unidos” y tomen decisiones “más rápidamente”.

“Los acontecimientos no esperan por ustedes. Rusia no detiene la guerra porque ustedes piensen en ello. Cada vez que tomábamos decisiones para apoyar a Ucrania, tardábamos demasiado. Cada vez había dudas (…) La guerra continúa. El pueblo ucraniano necesita más apoyo. Tenemos que proporcionar el apoyo”, enfatizó. “Dejen de discutir y empiecen a actuar más rápido”.

Borrell dejó claro que “la respuesta de Putin a cualquier intento de hablar, de negociar, es lanzar el más fuerte ataque contra infraestructura civil, en particular infraestructura eléctrica” de Ucrania. “Así que no parece que quiera negociar, al contrario”.