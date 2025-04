Este jueves se dio a conocer que un juez federal de Estados Unidos determinó que Google ha monopolizado la publicidad en internet, esto al realizar acciones de "anticompetencia" para alcanzar sus metas.

El Departamento de Justicia y un grupo de estados demandaron a Google argumentando que su monopolio en tecnología publicitaria en la web le permitía cobrar precios más altos y obtener una mayor participación en cada venta, y según los reportes, se determinó que Google infringió la ley para consolidar su dominio en la industria de la tecnología publicitaria en línea, dando la victoria así al Departamento de Justicia de EE.UU. en su caso antimonopolio contra el titán tecnológico.

"Los demandantes han demostrado que Google ha participado deliberadamente en una serie de actos anticompetitivos para adquirir y mantener un poder monopolístico en los mercados de servidores de anuncios para editores e intercambios de anuncios para la publicidad gráfica en la web abierta", se lee en el fallo de la jueza Leonie Brinkema, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Virginia, quien también desestimó una parte del caso del gobierno.

Con ello, la empresa tecnológica multinacional se enfrenta cada vez más a un juicio sobre su papel predominante, pues según señala un artículo de The New York Times, esta no es la primera demanda a la cual se enfrenta, ya que en los últimos años se le ha cuestionado su participación dominante en la información y el comercio en línea.

De acuerdo con el medio, en agosto del 2024, otro juez dictaminó que Google tenía el monopolio de las búsquedas en línea. Actualmente se considera una solicitud del Departamento de Justicia para realizar una audiencia de tres semanas sobre este asunto, comenzando el lunes próximo.

"Además de privar a los rivales de la capacidad de competir, esta conducta excluyente dañó sustancialmente a los clientes editores de Google, al proceso competitivo y, en última instancia, a los consumidores de información en la web abierta", dijo la jueza Leonie Brinkema.

Google no es la única compañía tecnológica que se enfrenta al Departamento de Justicia, ya que este cuenta con otros casos que forman parte de un esfuerzo de los reguladores para controlar las acciones de poder de las mayores empresas del sector tecnológico como Google, Amazon o Apple, entre otras, las cuales han configurado el comercio, la información y la comunicación en línea.

El Departamento de Justicia presentó una demanda en contra de Apple, asegurando que la compañía obstaculizaba a los consumidores de dejar sus dispositivos y software.

La Comisión Federal de Comercio también acusó a Amazon por presionar a pequeñas empresas al comercio en línea, mientras que Meta se enfrentará a un juicio la próxima semana, por eliminar a sus rivales al comprar las redes sociales: Instagram y WhatsApp.

EA