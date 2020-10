Elecciones en Bolivia: encuestas dan triunfo a candidato de Evo Morales

Tras una jornada electoral tranquila y con alta participación que contrastó con la tensión que antecedió a la crucial votación, las encuestas de salida en Bolivia daban como ganador al candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce.

Hasta el cierre de esta edición, el partido del ex presidente Evo Morales tenía 52.4% de los votos, lo que implica que no habría segunda vuelta. Con 31.5% se mantenía el ex mandatario Carlos Mesa.

La mandataria interina, Jeanine Áñez, señaló que aunque no hay “cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el Sr. Arce ha ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia”.

También Morales dio como triunfador a su candidato, pese a que la ley de Bolivia contempla hasta siete días para oficializar el triunfo. “Se ha producido una victoria del MAS, ‘Lucho’ presidente”, dijo el líder político que vive exiliado en Argentina.

Ante la demora del conteo oficial, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, dijo que “fue una elección compleja en un coyuntura delicada en la que conviene apuntalar la certeza de los resultados”, por lo que llamó a políticos y ciudadanos a esperar resultados “con paciencia”.

JL