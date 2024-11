La campaña de la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, anticipó unas elecciones “increíblemente ajustadas” y llamó a mantener la calma frente al proceso de conteo de votos , que podría retrasar los resultados finales por varios días.

Durante una conferencia con periodistas, Jen O’Malley Dillon, directora de la campaña de Harris, señaló que el equipo demócrata espera recibir los resultados “casi completos” del conteo en algunos estados clave la misma noche de las elecciones. Entre estos se encuentran los estados decisivos como Georgia, Carolina del Norte y Míchigan.

Por otro lado, se prevé que los resultados en Pensilvania, Wisconsin, Arizona y Nevada se retrasen hasta después del miércoles.

"Creemos que está carrera va a ser increíblemente reñida, por lo que es posible que no sepamos los resultados finales de esta elección durante varios días", subrayó O'Malley, y añadió que "estamos concentrados en mantener la calma y la confianza durante este periodo".

La campaña de Harris indicó también que espera que el expresidente Donald Trump aproveche ese periodo de incertidumbre para denunciar un supuesto fraude electoral, diseminar desinformación y "proclamar una victoria prematura".

"Estas acciones fracasarán porque serán los votantes y no Trump quien elija a su próximo presiente", indicó Dana Remus, consejera y abogada para el equipo Harris.

Las asesoras expresaron sentirse confiadas en el sistema electoral de EE.UU., asegurando que estos comicios serán "los más seguros en la historia del país.

No obstante, indicaron que ya han desplegado cientos de abogados en todo el país para enfrentarse a posibles demandas por parte del equipo republicano que pongan en tela de juicio el conteo o los resultados de las distintas regiones del país.

"No será un proceso rápido pero los hechos están de nuestro lado (...) y no permitiremos que Trump denigre las elecciones o la institucionalizado con sus intentos constantes por crear caos y duda" , acotó Remus.

Tras los comicios de 2020, en los que el republicano perdió ante el actual presidente Joe Biden, los abogados de Trump presentaron decenas de demandas en tribunales en todo el país alegando "fraude electoral".



La mayoría de esos recursos fueron desestimados por jueces a nivel federal y estatal. A su vez, tanto expertos como diferentes estudios han demostrado que las instancias de fraude electoral en EE.UU. son extremadamente escasas.



Durante este ciclo electoral, tanto Trump como importantes figuras republicanas han promovido ya la narrativa falsa de que "millones" de migrantes que no tienen nacionalidad estadounidense votarán en estas elecciones para favorecer a los demócratas.

A su vez, tanto el Partido Republicano como políticos dentro del partido han presentado ya varias demandas en estados como Pensilvania, Virginia y Texas para "depurar" las listas de votantes previo a los comicios.

JM