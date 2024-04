Las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador implosionaron drásticamente cuando la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada de México en Quito ayer viernes cinco de abril y arrestó a Jorge Glas, el exvicepresidente de Ecuador.

Cabe recordar que Glass había sido declarado culpable de soborno y corrupción, y sigue bajo investigación por otros posibles delitos.

Tras el arresto del exvicepresidente, gobiernos latinoamericanos manifestaron su indignación por el incidente, y el presidente de México anunció que rompía relaciones diplomáticas con Ecuador.

Lee también: Estos acuerdos rompió Ecuador al irrumpir en embajada mexicana

Sin embargo, en una región que no es ajena a las explosiones políticas, ¿qué es lo que ha provocado tan vehemente indignación?

Expertos en derecho internacional, mandatarios y diplomáticos de toda la región han dicho que la medida es una violación de leyes internacionales establecidas desde hace mucho tiempo, y que pocos gobernantes se han atrevido a infringir. Es un hecho casi sin precedentes. Hasta la fecha, sólo se ha registrado un pequeño número de casos de asaltos contra embajadas.

Al abrirse paso por la fuerza en la embajada mexicana para realizar el arresto, la policía ecuatoriana irrumpió de hecho en territorio soberano mexicano, indicó Natalia Saltalamacchia, catedrática de relaciones internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó la irrupción como una "violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México".

La ley que Saltalamacchia, López Obrador y otros mencionan es un acuerdo que se remonta a 1963 y se conoce como Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En ella se establecen reglas claras sobre la "inmunidad diplomática", que impide, entre otras cosas, que las autoridades entren por la fuerza en embajadas.

Al lesionar al personal diplomático de la embajada, señaló Saltalamacchia, el gobierno ecuatoriano violó otra sección del acuerdo.

"Cuando Ecuador toma una decisión así, está poniendo en peligro realmente a todas las embajadas de todos los Estados en el mundo" al ignorar los precedentes, dijo Saltalamacchia. "Entramos en un estado de anarquía, en un estado de la ley de la selva".

Dichas reglas se establecieron para mantener relaciones diplomáticas sanas en todo el mundo y permitir que los diplomáticos realicen su trabajo sin temor a represalias. El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la inmunidad diplomática existe para "garantizar el desempeño eficiente y efectivo de sus misiones oficiales a nombre de sus gobiernos".

La incursión del viernes por la noche es una acción que hasta los gobiernos más criticados de la región han dudado en realizar, y algo que el propio gobierno ecuatoriano una vez declaró ilegal.

En el ejemplo más notable, y bastante irónico, el gobierno británico amenazó con irrumpir en la embajada de Ecuador en 2012 para capturar al líder de WikiLeaks Julian Assange, que buscaba asilo en Ecuador.

"Estamos conmocionados por las amenazas del gobierno británico contra la soberanía de la embajada ecuatoriana y su insinuación de que podría entrar por la fuerza en la misma" dijo en aquel momento el gobierno ecuatoriano. "Se trata de una clara violación de las leyes internacionales y de los protocolos establecidos en la Convención de Viena".

Las autoridades británicas nunca cumplieron su amenaza, y en las últimas décadas, únicamente se han documentado unos cuantos ejemplos de violaciones reales.

Saltalamacchia mencionó la toma de la embajada estadounidense en Irán en 1979, cuando los diplomáticos fueron tomados como rehenes durante 444 días. En Cuba, en 1956, antes de que se acordara la Convención de Viena, nueve personas fueron asesinadas en la embajada de Haití como resultado de una incursión de la policía cubana bajo las órdenes de la dictadura de Batista.

En 1981, Cuba realizó otra incursión en la embajada de Ecuador para captura a varios funcionarios que buscaban asilo político.

El sábado, la Organización de los Estados Americanos también comparó la incursión del viernes con un incidente de 2022, cuando autoridades nicaragüenses "ocuparon ilegítimamente" sus oficinas en Managua. La OEA también convocó a una reunión para analizar el incidente en Ecuador.

Aunque las embajadas también han sido atacadas y tomadas por asalto en países como Líbano, Argentina, Libia, Indonesia y Tailandia, esas incursiones fueron realizadas casi siempre por grupos insurgentes.

Saltalamacchia señaló que al arrestar a Glas, el gobierno de Ecuador también pudo haber violado un acuerdo regional conocido como Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, que permite buscar asilo en las embajadas.

Sin embargo, algunas personas han defendido a Ecuador.

El exembajador ecuatoriano Jorge Icaza dijo a The Associated Press que, si bien está de acuerdo en que la incursión a la embajada fue ilegal, añadió que no era correcto proteger "a un delincuente que fue sancionado por la justicia ecuatoriana en dos casos muy evidentes, lo cual también es negativo desde el punto de vista de la norma internacional".

La noche del viernes, la presidencia de Ecuador afirmó que el gobierno mexicano había "abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática" y concedió "asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional".

NA