Donald Trump anuncia que establecerá nuevas relaciones con Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes su intención de fortalecer las relaciones con Corea del Norte y su líder, Kim Jong-Un, asegurando que su buena relación previa ayudó a evitar un conflicto armado.

“Tendremos relaciones con Corea del Norte y con Kim Jong-un. Me llevé muy bien con él. Creo que detuve una guerra” , afirmó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

El mandatario destacó que el entendimiento con Kim Jong-un es una ventaja estratégica. “Creo que es positivo que nos llevemos bien. Me gusta, quiero decir, nos entendemos, y eso es algo bueno, no malo” , comentó.

Asimismo, aseguró que "a Japón le gusta la idea porque su relación no es muy buena" con Kim Jong-un y Estados Unidos podría mediar entre ambos.

 

"Creo que eso es un tremendo activo para el mundo, no solo para Estados Unidos", consideró Trump.

Por su parte, el primer ministro nipón respondió que la relación entre Washington y Pionyang la debe "determinar Estados Unidos" y que no es algo que Japón "pediría" a Trump.

Ishiba agregó que los encuentros que tuvo Trump con Kim Jong-un en Vietnam y en Singapur fueron "muy positivos".

Afirmó también que "sería fantástico" que el republicano pudiera "avanzar hacia la resolución de los problemas con Corea del Norte" , entre los que citó la desnuclearización.

Durante su primer mandato, Trump protagonizó una estrategia de acercamiento hacia el dictador norcoreano, con quien dijo que se escribía "cartas de amor", y ambos mantuvieron tres encuentros históricos entre 2018 y 2019, en Singapur, Hanói y la Zona Desmilitarizada entre las dos Coreas.

Sin embargo, las negociaciones se estancaron y no se tradujeron en avances significativos en la desnuclearización de Corea del Norte.

