Asombro e indignación fueron las reacciones más comunes entre los líderes del mundo al atentado sufrido por Donald Trump ayer por un hombre identificado como Thomas Matthew Crooks, aunque también hubo algunos actores políticos que aprovecharon el acontecimiento para criticar el sistema político de Estados Unidos.

Una de las voces más autorizadas en el partido demócrata es la de Barack Obama, quien escribió en su perfil de X: “No hay en lo absoluto ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia. Aunque aún no conocemos todos los hechos, celebro que el ex presidente Trump no se encuentre herido de gravedad”.

Otra voz que se pronunció sobre el acto de violencia fue Luiz Inácio “Lula” Da Silva, mandatario de Brasil, al apuntar que “el atentado contra el ex presidente Donald Trump debe ser repudiado vehementemente por todos los defensores de la democracia y el diálogo en la política. Lo que hemos visto es inaceptable”.

En el mismo tenor se encontró el presidente de Argentina Javier Milei, quien en su red social X expuso “todo mi apoyo y solidaridad al ex presidente y candidato Donald Trump, víctima de un cobarde intento de asesinato que puso en riesgo su vida y la de cientos de personas”.

También de Chile llegó una reacción: “rechazamos los actos de violencia que atentan contra la democracia y la tolerancia. Esperamos que Estados Unidos celebre un proceso electoral seguro y democrático”, dijo el ministro chileno de Asuntos Exteriores, Alberto Van Kleberen.

Desde el Norte del continente, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien se dijo “asqueado. No es posible decirlo más veces: la violencia política nunca es aceptable”.

Por su parte, el gobierno de Costa Rica repudió el “inaceptable” atentado del que fue víctima este sábado el expresidente de Estados Unidos y “al igual que el resto del mundo, quedamos pendientes de más información sobre un atentado inaceptable”.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, condenó este domingo el atentado contra el expresidente estadounidense Donald Trump, expresando su confianza en que los responsables serán juzgados.

"Condeno enérgicamente el intento de asesinato del 45 presidente de Estados Unidos y candidato a la presidencia, Donald Trump", escribió el mandatario turco en la red X (antes Twitter).

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, condenó el "intento de asesinato" a Trump, según un comunicado del palacio presidencial.

"No hay espacio para la violencia en una democracia", indicó la nota de prensa de la oficina de presidencia, publicada en X.

Solidaridad con el “enemigo”

Incluso oponentes declarados del político republicano alzaron la voz, entre ellos Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que afirmó que en nombre de su país “quiero rechazar y repudiar el atentado contra el (ex) presidente Donald Trump y desearle su pronta recuperación. Hemos sido adversarios, pero le deseo al Donald Trump salud y larga vida”.

Rusia condena cualquier manifestación de violencia en el marco de la lucha política y expresa sus condolencias a las víctimas del atentado contra el candidato a la presidencia de EU, Donald Trump, dijo hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Rusia siempre ha condenado y nosotros condenamos decididamente cualquier manifestación de violencia durante la lucha política", afirmó a la prensa rusa.

Además, expresó sus condolencias a los familiares de la persona que murió durante el atentado.

El presidente chino, Xi Jinping, expresó este domingo su apoyo y simpatía al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el atentado sufrido durante uno de sus mítines de campaña.

"China está preocupada por el tiroteo que afectó al expresidente Trump. El presidente Xi Jinping ya ha expresado su simpatía a Trump", reza el comunicado de la Cancillería.

Otro régimen usualmente opuesto a Estados Unidos, el de Nicaragua, también se condenó el ataque, en un comunicado firmado por Daniel Ortega, presidente de esa nación: “El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, ante los acontecimientos que han sacudido nuevamente la conciencia del pueblo norteamericano, cuando el candidato y expresidente Donald Trump ha sufrido un intento de asesinato, expresamos, como siempre, nuestro más enérgico rechazo y condena frente a todas las formas de terror”.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, criticó las condiciones en las que sucedió este hecho de violencia en Butler, Pennsylvania: “El negocio de las armas y la escalada de violencia política en Estados Unidos propician incidentes como el que ha tenido lugar este sábado (ayer) en ese país”.

Servicio Secreto, “inepto”: Elon Musk

El dueño de medios de comunicación Elon Musk también emitió unas declaraciones a través de “X”, red social de la que es dueño.

El sudafricano escribió “apoyo por completo al expresidente Trump y le deseo una rápida recuperación”.

Pero también aprovechó su mensaje para arremeter contra el Servicio Secreto de Estados Unidos y quien diseñó la seguridad del mitin de Donald Trump, señalando que debían “renunciar” por su ineptitud y extrema incompetencia e incluso deslizó que el ataque pudo ser “deliberado”.

El principal blanco de sus críticas fue Kimberly Cheatle, directora del Servicio Secreto de Estados Unidos.