La francesa Gisèle Pelicot, quien fue víctima durante años de múltiples violaciones después de ser sometida a sumisión química por su esposo, expresó que respeta las sentencias emitidas este jueves contra sus agresores, y añadió que su caso también representa a "las víctimas no reconocidas".

"En estos momentos pienso en las víctimas no reconocidas cuyas historias quedan en la sombra, quiero que sepan que compartimos la misma lucha", aseguró Pelicot en el tribunal de Aviñón poco después de que se dictaran las sentencias contra los 51 condenados.

La víctima leyó una breve declaración ante los medios y solo al final, a preguntas de una periodista, señaló: "Respeto a la corte y la decisión". Lo dijo después de que muchas de las personas que habían acudido a la puerta del tribunal para darle su apoyo mostraran su decepción por las penas dictadas, en la mayoría de los casos muy inferiores a las que había pedido la Fiscalía.

Te puede interesar: Condenan a Dominique Pelicot, que promovió la violación de su esposa por más de 70 hombres

Solo Dominique Pelicot, que fue quien orquestó las violaciones, fue condenado a 20 años de cárcel, la misma pena que había pedido el Ministerio Público , también la máxima que podía solicitarse por los delitos cometidos. Gisèle Pelicot evitó entrar en valoraciones en su primera declaración y prefirió enviar un mensaje conciliador.

"He querido, al abrir las puertas de este proceso, que la sociedad hiciera suyos sus debates. No lo he lamentado en ningún momento", dijo la víctima, que peleó para que las audiencias en el tribunal fueran públicas incluso cuando se proyectaban algunos de vídeos de las violaciones grabados por su marido.

"Tengo confianza ahora en nuestra capacidad de afrontar colectivamente un futuro en el que todos, hombres y mujeres, puedan vivir en armonía con respeto y comprensión mutua", agregó. Pelicot agradeció todas las muestras de apoyo que ha recibido a lo largo del proceso y dijo que le dieron "fuerza para acudir cada día a la audiencia".

También tuvo palabras de agradecimiento para sus abogados, los periodistas, las asociaciones de ayuda a las víctimas pero, sobre todo, para su familia, sus tres hijos y sus cuatro nietos: "Ellos son el futuro y por ellos he querido llevar adelante este combate".

Sigue leyendo: Justin Trudeau modificará el gobierno de Canadá el viernes: Reportes

FP