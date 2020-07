Detienen a hijos del ex presidente panameño Martinelli en Guatemala

La policía guatemalteca detuvo el lunes a los dos hijos del ex presidente panameño Ricardo Martinelli en el aeropuerto internacional cuando intentaban abordar un avión privado para salir del país.

Vinicio Pacheco, vocero del Ministerio de Gobernación, dijo a The Associated Press que los hijos del ex gobernante panameño se disponían partir hacia su país haciendo escalas en El Salvador y Nicaragua. Agregó que sobre Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli había una alerta de detención internacional por parte de Interpol por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero.

Según la policía, ambos detenidos tienen nacionalidad panameña e italiana y habrían ingresado al país el 30 de junio.

"Cabe resaltar que los detenidos presentaron (al momento de ser identificados) cartilla diplomática, que refiere que son diputados centroamericanos suplentes por el Estado de Panamá".

Pacheco dijo que están verificando por dónde entraron los detenidos a Guatemala.

Ambos estaban prófugos de la justicia de Panamá, donde están acusados de recibir presuntamente sobornos multimillonarias de la constructora brasileña Odebrecht.

Los Martinelli serán puestos frente a un juez que les explicará el motivo de la detención.

JM